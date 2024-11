Los cuatro dedos del niño de Georgia o la picaresca española: Los mejores memes de Eurovisión Junior 2024

La tarde del sábado 16 de noviembre, la Caja Mágica de Madrid acogió la cita anual del 'Festival de Eurovisión Junior 2024', en el que España participa de la mano de Chloe DelaRosa y su "Como la Lola", con Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani García como presentadores. Al igual que ocurre con la cita de adultos, las distintas actuaciones y momentos de la gala han ido inspirando a los espectadores que, en redes, han compartido con humor sus ocurrencias mientras disfrutaban de la cita eurovisiva.

De entre los momentos más destacados,del certamen infantil. De hecho, el pequeño de Georgia, que ha ganado Eurovisión Junior 2024, aparece en la misma con tan solo cuatro dedos, algo que no ha pasado desapercibido entre los usuarios de redes sociales.

Además de esto, el hecho de que los presentadores del certamen hablasen en inglés ha recordado uno de los mejores momentos de 'Caso cerrado', donde se pedía a una de sus participantes que hablase español en lugar de inglés. El vestuario del pequeño de Países Bajos ha recordado al Betis y una aplicación de Inteligencia Artificial también han provocado memes en X, anteriormente Twitter.

