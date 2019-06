Rostros de la cultura y la política se despiden de Chicho Ibáñez: "Gracias al genio de nuestra televisión"

La tarde del viernes 7 de junio, el mundo del cine y la televisión se vio sorprendido con una trágica noticia: la muerte de Chicho Ibáñez Serrador a los 83 años, apenas unas horas después de que fuera ingresado de urgencia por una infección de orina. Nacido en Uruguay en 1935, Ibáñez falleció después de mucho tiempo padeciendo una enfermedad degenerativa.

Chicho Ibáñez Serrador

La noticia golpeó a muchos profesionales del cine y la televisión, que no dudaron en lamentar la muerte del creador de clásicos como 'Estudio 3', 'Historias para no dormir' o el mítico 'Un, dos, tres... responda otra vez', además de demostrarle palabras de agradecimiento y cariño. "Un día, no hace mucho, le mostré mi admiración y me devolvió una sonrisa que no olvidaré nunca. Gracias al gran genio de nuestra televisión", escribió el presentador Tony Aguilar.

"Se nos ha ido uno de los grandes talentos de nuestra tele, maestro e inspiración de tantos que crecimos viendo sus creaciones en la pequeña pantalla", alabó por su parte Frank Blanco, presentador de 'Zapeando'. Otros de los mensajes más sentidos llegó de parte de Carlos Latre, quien incluso compartió instantáneas junto a Ibáñez. "Se fue mi maestro, amigo, padrino, consejero, mentor y tantas cosas más... a él le debo tantas cosas... no sabéis la pena tan grande que siento", confesó el humorista en las redes.

"Cuenta conmigo"

Entre los sentidos mensajes de pésame y cariño, Diego San José, guionista de producciones televisivas como 'Vota Juan' o 'Vaya semanita', y películas como "Superlópez" u "Ocho apellidos vascos", quiso compartir una de sus experiencias con Ibáñez. "En 2002 yo vivía en Irún y quería hacer un corto. Uno de terror, sin presupuesto, sin contactos", recordó el guionista. "Me alucinaba la idea de arrancar con la presentación de Ibáñez Serrador. Le escribí a su productora. Total, no me iba a responder jamás. Era imposible. Y después llegó esto", compartió Diego, adjuntando una carta en la que Ibáñez no solo confesó lo halagado que se sentía, sino que también le instó a "contar con él" para el comienzo de su corto.

Mensajes del mundo de la política

Además del mundo de la cultura, los líderes de los principales partidos políticos españoles también lanzaron sus respectivos mensajes a través de las redes para lamentar la muerte de Ibáñez. "Hace unos meses recibía el Goya de Honor por su contribución al cine de terror y fantástico. La televisión en España no se entendería sin Chicho Ibáñez Serrador. Sus programas entretuvieron a generaciones y son hoy referencia para la profesión. Gracias y hasta siempre, Chicho", compartió Pedro Sánchez. Un mensaje muy parecido a los escribieron Pablo Casado, Albert Rivera o Pablo Iglesias, donde todos ellos resaltaron la gran influencia de Ibáñez en televisión y su enorme trabajo.

Triste noticia el fallecimiento de Chicho Ibáñez Serrador, un genio del cine, maestro de una generación de cineastas y pionero de la televisión. Mi sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de la profesión. Descanse en paz. https://t.co/zMfn6HlLqU — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 7 de junio de 2019

Nos ha dejado Chicho Ibáñez Serrador, un creador de la televisión, el teatro y el cine que marcó a varias generaciones. Mis condolencias a familiares a amigos. DEP. pic.twitter.com/qF4Kl4lcFp — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 7 de junio de 2019

Nos ha dejado Chicho Ibáñez Serrador, un histórico de nuestro cine y nuestra televisión. Mi más sentido pésame para su familia, amigos y compañeros de profesión. Su gran legado permanecerá siempre en la memoria colectiva de millones de españoles. DEP ????. https://t.co/G1yPAgh9y2 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 7 de junio de 2019

Qué triste noticia la muerte de Chicho Ibañez Serrador. Se nos ha ido uno de los grandes talentos de nuestra tele, maestro e inspiración para tant@s que crecimos viendo sus creaciones en la pequeña pantalla. Todo mi cariño para su familia y amig@s. DEP. No te olvidaremos. — Frank Blanco (@Frank_Blanco) 7 de junio de 2019

Se fue mi MAESTRO, AMIGO, PADRINO, CONSEJERO, MENTOR y tantas cosas más...a él le debo tantas cosas...No sabéis la pena tan grande q siento...Hasta siempre maestro Chicho. Mi abrazo más grande a su hijo Alejandro @ProintelTV pic.twitter.com/vcDnYVCemn — Carlos Latre (@Carlos_Latre) 7 de junio de 2019

Crecí con el UN DOS TRES y viendo el programa supe que esto de la tele y de la creatividad era lo mio. Se nos va EL MAESTRO de la TV en nuestro país. Siempre sentí autentica admiración por su creatividad y su trabajo. Chicho Ibáñez Serrador ???? pic.twitter.com/NaswflGd2C — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) 7 de junio de 2019

Se ha muerto #chicho y yo le debo casi todo de mis comedias y de mis terrores favoritos. Gracias. ???? — Eva Hache (@eva_hache) 7 de junio de 2019

Se nos fue CHICHO IBAÑEZ SERRADOR maestro maravilloso !! Tuve el placer de conocerle en la gala 50 aniversario de RTVE

Y recuerdo que siendo mas joven pase mucho mucho mucho miedo con #historiasparanodormir y... https://t.co/QDfzVf9isv — Xavier Deltell (@Xavierdeltell) 7 de junio de 2019

Un día triste para la cultura. Nos ha dejado el maestro Chicho Ibáñez Serrador. #GraciasCHICHO por tan extraordinario legado y por tan buenos momentos de entretenimiento.



DEP pic.twitter.com/iPO5uSAbTF — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 7 de junio de 2019

Tuve la suerte de conocer a Chicho. Un gran maestro de la televisión que forma parte de la historia de España.



Descanse en paz.https://t.co/3BCO6aSY6M — Toni Cantó (@Tonicanto1) 7 de junio de 2019

Gracias, muchas gracias Chicho. — Christian Gálvez (@ChristianG_7) 7 de junio de 2019