9 Programas que no se podrían hacer hoy tal y como los conocimos: Del 'Grand Prix' a 'El juego de tu vida'

La vuelta de 'Operación Triunfo', el remake de 'Sabrina, cosas de brujas', la tercera temporada de 'Twin Peaks' o los versiones live-action de los clásicos de Disney demuestran que el audiovisual, tanto en cine como en televisión, está viviendo una etapa en la que la nostalgia funciona. Aunque hay nuevas series, películas o programas que parten de cero, han sido muchas las productoras, cadenas y plataformas que han optado por los denominados "remakes".

1 'El Grand Prix del Verano'

Si bien muchos de ellos han triunfado, otros se han quedado en el intento, ya sea por la calidad de la nueva versión o por la poca concordancia del programa o serie con lo que buscan los espectadores actuales., aunque no siempre a mejor, y esto condiciona los contenidos que se emiten en televisión. La evolución de la sociedad ha hecho queque no se deben transmitir desde la pequeña pantalla. Es por esto que, a pesar de la vuelta de numerosos formatos, hay otros tantos que no tendrían cabida en la televisión actual.

La vaquilla de 'El Grand Prix', un imposible en la televisión actual

No hay año en el que, cuando se acerca el verano, no surjan los rumores sobre la vuelta del 'Grand Prix'. El programa que Ramón García presentó durante 10 años en TVE (y que luego pasaría a las cadenas de la FORTA con Bertín Osborne) reunía cada verano a toda la familia delante del televisor. Pero a día de hoy realizar este gameshow tal y como lo conocíamos sería impensable. El movimiento animalista ha conseguido que los espectáculos taurinos desciendan más de un 50% en nuestro país por lo que las famosas vaquillas del "programa del abuelo y del niño" no podrían formar parte del mismo, afortunadamente. De ser así, Mercedes sería "la vaquilla que incendia las redes" y serían más los detractores que los amantes del programa.

2 'Las noches de tal y tal'

Jesús Gil y su famoso jacuzzi en 'La noche de tal y tal'

Jesús Gil hablando sobre lo que le venía a la cabeza dentro de un jacuzzi en el que le acompañaban mujeres jóvenes en bikini. La imagen de por sí ya resulta escalofriante, pero si nos paramos a pensar en cómo ese tratamiento de la "mujer florero" acompañando al hombre rico, entonces alcalde de Marbella, y riéndole gracias que no acababan de serlo, 'Las noches de tal y tal' parece más una película de José Luis López Vázquez que un programa de televisión. Pero así era la televisión de los noventa en la que dentro de un programa de variedades, con sus actuaciones musicales, sus entrevistas y sus sketches, tenía cabida el jacuzzi de Jesús Gil.

3 'Tutti Frutti'

Las Mama Chicho, las icónicas bailarinas de 'Tutti Frutti'

¿Se imaginan estar viendo un programa de televisión y que de pronto aparezcan en pantalla seis exuberantes bailarinas sin ningún tipo de función clara dentro del show? Pues algo así eran las Mama Chicho. Las icónicas bailarinas de 'Tutti Frutti' se convirtieron en todo un símbolo en los primeros años de Telecinco, pero ya entonces se hablaba de ellas y del programa dentro de lo que la crítica televisiva denominaba "Tele-Teta". Un tipo de televisión en el que la sexualización de la mujer era una constante y que gracias a la lucha de las mujeres no sería tan aplaudida a día de hoy.

4 'Crónicas marcianas'

Xavier Sardà junto a Manel Fuentes, Paz Padilla y otros colaboradores de 'Crónicas Marcianas'

Vivimos en un momento en el que los límites del humor condicionan la creatividad de muchos artistas. Desde escritores a guionistas o directores se han visto obligados a pedir perdón por hacer humor con ciertos temas, algo que jamás sucedía en 'Crónicas marcianas'. El emblemático programa de Telecinco llegó para revolucionar la televisión con un Xavier Sardà acompañado de unos gloriosos colaboradores que no tenían pelos en la lengua. Además, el late nite contaba con desnudos que ya no se permitirían en televisión, en ocasiones se sexualizaba en exceso la imagen de la mujer, el tratamiento de los personajes "frikis" e, incluso, algunos temas de los que hablaban serían duramente criticados en la televisión actual.

5 'El juego de tu vida'

Emma García en 'El juego de tu vida', su controvertido programa sobre la verdad

No queremos llamar miserables a los participantes de 'El juego de tu vida', pero vender toda tu intimidad ante la atenta mirada de tu familia (y de toda España) por cierta cantidad de dinero es bastante criticable. Más allá de eso, el programa de Emma García jugaba con lo truculento. Las preguntas iban de los más normal o cotidiano a la "carnaza" pura subiendo la tensión por momentos entre el protagonista de la noche y los familiares que lo acompañaban en plató. "¿Has deseado la muerte de tu suegra?", "¿siempre has deseado tener otra madre?" o "¿quieres más a uno de tus hijos?" son solo algunas de las muchas preguntas que se realizaron en el programa. Y con (casi) toda la tranquilidad del mundo, los concursantes destrozaban su vida para conseguir el premio de 100.000€. ¿Es este el precio de la intimidad?

6 'Supermodelo'

Judit Mascó junto a las participantes de 'Supermodelo 2007'

Noelia López, Malena Costa y Alba Carrillo (y Mª Amparo, por supuesto) fueron algunas de las modelos que tras su paso por 'Supermodelo 2006' permanecieron de una manera u otra en el candelero. Unas en las pasarelas, otras en las revistas y otras en la memoria colectiva de aquellos que asistimos expectantes a esa lucha descarnizada que, en ocasiones, era el programa de Cuatro. Solo había opciones para aquellas (y aquellos, el programa también incluyó participantes masculinos en su tercera edición) que cumplían con unos cánones de belleza que poco a poco estamos superando en la sociedad y que tenemos que dejar de mostrar como el cuerpo perfecto en televisión. Aunque estamos acostumbrados a las típicas nominaciones de otros talents o realities, los duelos en los que se atacaban duramente unos a otros en 'Supermodelo' no pasarían los filtros éticos de la actualidad.

7 'Cambio radical'

Teresa Viejo en 'Cambio radical'

Sus datos de audiencia ya confirmaron que poco había gustado la adaptación del formato estadounidense a los espectadores de Antena 3. Una vez más, el "buen físico" era la base del programa, algo que intentaban conseguir principalmente a golpe de bisturí. Transmitir desde la televisión que la felicidad consiste en estar delgado o tener un cuerpo normativo es algo que ya ha quedado (o debería haber quedado) atrás. Así, 'Cambio radical' no tendría el apoyo del público si volviera con las mismas técnicas, como sí lo tienen otros formatos similares que se centran en la salud e intenta atajar estos problemas (si los hay) con métodos menos radicales.

8 'Equipo G'

Los "coaches" de 'Equipo G'

La metrosexualidad, afortunadamente, pasó de moda. Esta corriente hizo que muchos hombres empezaran a cuidar su aspecto, pero no acababa de ser una moda del todo sana. Fijándose en referentes como David Bechkam o Guti, fueron bastantes los que comenzaron a utilizar productos hasta entonces considerados femeninos. Así, uniendo erróneamente la idea de "lo femenino" con el colectivo homosexual, cinco hombres gays se convirtieron en los gurús del estilo de hombres heterosexuales que querían cambiar su aspecto y su forma de vida en 'Equipo G', la poco exitosa adaptación de 'Queer Eye'. El paso del tiempo ha hecho que los hombres heterosexuales no tengan reparo en cuidar su imagen, y mucho menos que lo tengan que justificar dentro de una moda como lo era la metrosexualidad por lo que el planteamiento del programa de Antena 3 sería inconcebible en la actualidad, algo que ha demostrado Netflix con la vuelta que le han dado a su remake de 'Queer Eye'.

9 'Nadie es perfecto'

Jesús Vázquez con los participantes de 'Nadie es perfecto'

Con este atractivo nombre Telecinco pretendía en 2007 demostrar que ni el físico, ni la inteligencia lo son todo. Así, decidió enfrentar a guapos "tontos" y feos "listos" en distintas pruebas de inteligencia para demostrar quién valía más. Afortunadamente, y como ya hemos comentado en los programas anteriores hemos superado ciertos prejuicios en lo que al físico respecta y seguramente doce años después de su estreno se nos haría bastante raro ver a Jesús Vázquez presentar 'Nadie es perfecto' donde se intentaba demostrar que los guapos pueden ser inteligentes.