El domingo 13 de febrero se fijó la fecha para la celebración de elecciones autonómicas en Castilla y León, convocatoria de la que saldrá el Gobierno que se haga cargo de la Junta. A tan solo unos días de esta cita, 'El intermedio' envió a una de sus corresponsales más importantes, Thais Villas, quien se desplazó hasta Valladolid para conocer de primera mano la opinión de los votantes. La anécdota llegó con un inesperado susto de un hombre al que confundieron con un seguidor de Vox.

Thais Villas y José, en 'El intermedio'

La presentadora tuvo a bien recuperar la sección "Lo vota no lo vota", buscando a una persona a lo largo y ancho del municipio y, claro, que quisiera participar en el juego para adivinar qué papeleta podría depositarse en las urnas. La persona seleccionada para hacerse con la victoria fue Gloria, una vallisoletana cuyo primer reto fue encontrar a una persona que mostrase predilección por Unidas Podemos, la formación con representación en la Cámara más a la izquierda ideológicamente hablando.

Gloria buscaba a un perfil que le gustara "la novedad", hasta que se topó con Óscar que, finalmente, confirmó su intención de votar a la agrupación morada. Poco después, la tarea se tornó hacia el otro extremo: debía ser perspicaz para encontrar a un votante de Vox. Fue entonces cuando dirigió su mirada hacia José, un hombre "clásico y de toda la vida". De hecho, su decisión tuvo que ver con ciertos "detalles" de su apariencia, así como por ir "bien vestido".

Clásico y de toda la vida

No obstante, la intuición le falló: poco después descubrió que tenía pensado llevar al colegio electoral la papeleta del Partido Popular (PP). El susto llegó cuando Thais Villas le explicó a José que la tarea tenía que ver con Vox: "¡No por favor, no se me ocurriría en la vida!", sentenció espontáneamente. Aunque Gloria había perdido el juego, se mostró más que alegre por las declaraciones de José y su nula intención de votar a la formación de Santiago Abascal.