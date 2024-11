Por Pablo Fernández Pérez |

Desde que el reportero y periodista Rubén Gisbert, del programa 'Horizonte', fue pillado manchándose los pantalones de barro para simular su ayuda en el desastre de la DANA y, así, dar más dramatismo a su conexión con el programa de misterio, no ha parado de haber críticas, especialmente, a Iker Jiménez, jefe del formato donde participaba Gisbert. Por ejemplo, como ya recogió FormulaTV, El Gran Wyoming dijo hace unos días que, "después de años buscando ovnis, quizás deberían buscar su rigor y su honestidad".

Dani Mateo en 'El intermedio'

Pero Wyoming no ha sido el único que ha usado el altavoz de ' El intermedio ' para esto.y a las críticas hacia Jiménez.. "Hasta las zonas afectadas se han desplazado voluntarios, militares, policías, bomberos, médicos y también gente, digamos, inclasificable como Ángel Gaitán.", decía el cómico.

Ángel Gaitán subió a sus redes sociales un vídeo en el que instaba a sus seguidores a decidir a qué pueblo afectado por la DANA llevaba los víveres, y el instrumento de medida en la votación eran los likes que recibiera cada pueblo en los comentarios de ese vídeo. "A los afectados les estaba llegando comida, artículos de higiene, ropa... pero, ¿qué es lo que nadie les estaba dando? La ilusión de ganar un concurso", continuaba Dani Mateo, y añadía: "Que se lleven los víveres los dos pueblos con más likes, claro que sí. Y, si hay que desempatar, pues que los del pueblo se vistan de bolos y soltamos una vaquilla", decía con ironía el colaborador.

El dardo a Iker Jiménez

"¿Os podéis creer que a la gente no le ha hecho mucha gracia este acto solidario de Ángel Gaitán? De hecho, se ha armado un poquito de escándalo", explicaba Mateo antes de lanzar la pulla. "Pero Ángel, tú no te rindas. Show must go on. Yo que tú mañana propondría jugar a la patata caliente, que es justo lo que está haciendo tu jefe con todos sus colaboradores", sentenciaba el humorista, participando en las críticas hacia el presentador de 'Horizonte'.