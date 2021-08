La posible dimisión de Josep Pedrerol como presentador de 'El Chiringuito de Jugones' ha dado para mucha conversación tanto en redes como en el plató de 'Zapeando', hasta que se ha dado a conocer su decisión final. Desde allí, Dani Mateo ha parodiado sus habituales monólogos, tirando de ironía y sarcasmo: "Eres la gomina de España".

Plató de 'Zapeando'

El conductor del formato vespertino de laSexta comenzó solicitando un premio Goya para su compañero de empresa: "Josep, te quedas. Te quedas porque tu público te necesita, porque el fútbol te necesita... Y porque si te vas no tienes derecho a paro", comenzó sentenciando. "Nos mantienes pegados al televisor como la gomina que pega tus cabellos", prosiguió antes de hacer el chascarrillo ya mencionado.

"Cuando me duermo en el sofá con el mando y me despierto a las dos de la madrugada con los gritos de Roncero, lo primero que veo es tu cara, tus ojos azules", reiteró Mateo. No obstante, quiso remarcar que Sergio Ramos y Messi han abandonado sus clubes de fútbol, pero "te seguimos teniendo a ti, el capitán de nuestros corazones", sentenció.

El resultado de la encuesta

Tras varios días dando vueltas a su partida del programa de Mega, las redes del formato decidieron lanzar una encuesta que no dejó en buen lugar a Pedrerol. Un 53% de las respuestas se decantaron por la opción de que abandonase su puesto de trabajo y dejase así de presentar 'El Chiringuito', algo completamente inesperado por su parte.