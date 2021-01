Daniel Arias sorprende a su padre, Imanol Arias, en 'La hora de la 1' y cuenta la única bronca que le echó

El 14 de enero llega a Televisión Española la 21ª temporada de 'Cuéntame cómo pasó' y, para hablar de ella, ese mismo día ha acudido al plató de 'La hora de La 1' su protagonista Imanol Arias. "El otro día me dijo un amigo que no mintamos, que 'Cuéntame' no vuelve; 'Cuéntame' no se ha ido. En todo caso reprogramamos", ha comentado el actor nada más empezar en referencia a que llevan ya dos décadas con la serie.

"El consumo de la televisión ayuda mucho, no solo a pasar el rato, sino a encontrarse consigo mismo y a no estar tan pendiente de lo exterior. Es buen momento para estrenar", dice convencido Arias, quien añade el siguiente análisis: "Creíamos que 'Cuéntame' contaba un reflejo nostálgico de toda una generación en un momento especial que es la transición democrática. Pero también era especial por el aprendizaje que tienen que hacer la generaciones en el traspaso a la democracia. Últimamente notábamos que cuéntame también nos contaba el hoy, pero como de lado".

Daniel Arias e Imanol Arias, en 'La hora de La 1'

Tras hablar de algunas de las tramas, de los saltos temporales y de la caracterización en la nueva temporada, Imanol Arias se ha desplazado a otro punto del plató junto a la presentadora Cristina Fernández para hablar con alguien. Lo que no se imaginaba es que quien aparecería en plató sería su hijo Daniel Arias, siendo la primera vez que ambos coincidían en un plató, más allá del de 'Cuéntame'. El padre ha tenido grandes palabras hacia su hijo, definiéndolo como "muy simpático y muy activo" y reconociendo que le tiene mucho cariño.

"Mi padre no es de echar broncas, pero sí pullitas"

Daniel Arias, quien aceptó rápidamente la invitación el programa de La 1, desvelo que le hicieron la propuesta le pidieron que contara en directo alguna anécdota con su padre. Y así lo ha hecho, pues Daniel ha apostado por contar la "única bronca" que ha recibido: cuando suspendió inglés. "Mi padre no es de echar broncas, pero sí pullitas". La madre ya se había enterado del suspenso, pero no Imanol. "No me dijo nada. Pero un día estaba con un amigo y nos saludó (muy animado) y pensé: 'No se ha enterado de que he suspendido inglés, no me va a caer bronca'".

"Entonces me dijo: 'Venga hijo, súbete al coche que te llevo, que en inglés es "getting to the car", tontolaba'", recordaba Daniel Arias mientras su padre reía en plató. "Eso ya desencadenó en una conversación en el coche. Estábamos en silencio y en un momento dado me dice: 'Inglés no, inglés no. Matemáticas como eres discalcúlico puedes suspender, pero inglés no porque si quieres ser actor tienes que tener el inglés perfecto. Tu padre nunca ha ido a Hollywood, pero tú puedes ir'", comentaba el pequeño de los Arias, matizando que "no era una bronca pero sí una charla".