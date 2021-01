El silencio de Imanol Arias y Ana Duato al ser preguntados sobre sus supuestos delitos fiscales

'Cuéntame cómo pasó' vuelve una vez más el 14 de enero con el estreno de su vigésimo primera temporada en La 1, con la que cumplirá 20 años en emisión. Con motivo de la presentación de la nueva tanda de episodios, de la que ya conocemos varios detalles, la cadena pública ha realizado una rueda de prensa. Un evento en el que se ha mencionado y preguntado por algo más que por la trama de la longeva ficción.

Ana Duato e Imanol Arias

No es desconocido para nadie que los principales protagonistas de 'Cuéntame', Imanol Arias y Ana Duato, atraviesan, desde hace unos años, por ciertos problemas de carácter fiscal. De hecho, a mediados del pasado 2020, se conoció la noticia de que los actores que interpretan al matrimonio Alcántara serían llevados a juicio. Para Duato, la Fiscalía pide 32 años de cárcel por siete fraudes fiscales, mientras que en el caso de Arias, la petición es de 27 años. La Abogacía del Estado, mientras tanto, pide 28 años para ambos.

Ante la proximidad de la fecha fijada para el proceso judicial (que será, si no hay retrasos, en el mes de mayo), la pregunta sobre los supuestos delitos fiscales se ha hecho inevitable en la presentación de la nueva temporada de la serie que protagonizan, pero ninguno de los actores ha elevado la voz para responder a la pregunta. Sin embargo, Fernando López Puig, responsable de Contenidos de TVE, ha dejado clara la postura de la cadena: "Hay un proceso abierto que esperamos que termine de la mejor forma posible y que podamos seguir trabajando conjuntamente".

Imanol Arias ya se pronunció

Es habitual que ambos actores sean preguntados por los supuestos delitos fiscales que habrían cometido para evitar declarar algunos de sus ingresos. Arias ya se pronunció al respecto en la presentación de su obra "El coronel no tiene quien le escriba", en la que declaró que en su carrera había tenido "mucha suerte" y "algo de karma habría que pagar": "Ahora mismo la sensación que tengo es de que tengo que esperar mucho, y esto es una larga espera. De lo que me pasa a mí no conviene ni puedes hablar hasta que no sucede, porque no conviene, porque es confuso".