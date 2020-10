'Sálvame' destapa el sueldazo que cobraba Imanol Arias en 'Cuéntame cómo pasó'

'Sálvame' había anunciado durante toda la tarde que había una personalidad muy reconocida que había sido condenada a siete años de cárcel por delitos fiscales. Tras mantener la intriga durante toda la tarde, el protagonista del programa no fue otro que Imanol Arias que, al igual que su compañera de elenco en 'Cuéntame cómo pasó', Ana Duato, ha tenido varios problemas con Hacienda a lo largo de los últimos años.

Imanol Arias dando vida a Antonio Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'

Fue en ese momento cuando Antonio Montero reveló la gran suma de dinero que se embolsaba el actor que da vida a Antonio Alcántara por cada capítulo al inicio de la serie de TVE, que ya lleva casi 20 años en la pequeña pantalla. "A mí hay una cifra que siempre me llamó muchísimo la atención sobre cuando empezó en la serie. Ganaba 10 millones de pesetas, 60.000 euros por capítulo", dijo el colaborador.

"Sé que igual estoy metiendo la pata, pero fíjate lo que te digo: me parecen pocos", afirmó Jorge Javier Vázquez. "El otro día me contaron, alguien del medio, que Lina Morgan cobraba 30 millones de pesetas por capítulo. 180.000 euros semanales", contó el presentador, que explicó que eran cifras normales en aquellos años porque había muy pocas cadenas y acaparaban todos los beneficios de la publicidad, que eran mayores por aquel entonces.

Jorge Javier, muy sorprendido por las declaraciones de Arias

El presentador también quiso dar su opinión sobre las duras declaraciones que hizo Arias acerca del éxito en "El Faro", el programa de Mara Torres en la Cadena Ser. "No me gusta hablar de ello pero en realidad mi gran éxito en 'Cuéntame' ha sido mi gran tragedia también porque lo he perdido todo. Ni siquiera supe gestionar lo que gané", se sinceró el actor. Ante lo cual Vázquez ha querido reflexionar: "Lo que para mucha gente es un éxito, y que lo es, ha sido su condena, incluso pública"