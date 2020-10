Imanol Arias, sobre el caso Nummaria: "En mi carrera he tenido mucha suerte y algo de karma tendré que pagar"

Imanol Arias vuelve a la los escenarios del teatro con "El coronel no tiene quien le escriba" y, durante la presentación, no ha tenido ningún inconveniente en hablar, para Change, del juicio pendiente por el que podría pasar 27 años de cárcel y tener que pagar 10 millones de euros en concepto de multa de fraude fiscal.

Imanol Arias

"En mi carrera he tenido mucha suerte y algo de karma tendré que pagar", reconoce el actor con una gran sonrisa y añade: "Ahora mismo la sensación que tengo es de que tengo que esperar mucho, y esto es una larga espera. De lo que me pasa a mí no conviene ni puedes hablar hasta que no sucede, porque no conviene, porque es confuso".

Imanol Arias acepta su situación con las siguientes palabras: "Me ha tocado. No me han extrañado muchas cosas y esto me lo tomo como algo que tengo que vivirlo", afirma de cara a enfrentarse al juicio. "Luego tengo mis percepciones y muchas más cosas, pero no es mi trabajo ni es mi obligación tener esas percepciones", agrega el actor siendo muy prudente con cada una de sus palabras.

Les pasa al 85% de los actores

Para que no parezca que su caso es único, Imanol Arias expone que "hay un 85% de los actores y actrices que han pasado por la televisión que tienen el mismo problema, solo que unos con 20 años el problema es cinco y otros con tres años el problema es 0,50. Pero el problema es el mismo. Seguramente algún día alguien dirá: 'Qué curioso, pasó aquello'". Sin embargo, antes de seguir hablando, Arias ha preferido dejar aquí el tema: "Y ya no puedo decir más".