'Estoy vivo': Daniel Écija explica el final de la tercera temporada y habla de una una posible cuarta tanda

La ficción más vista en diferido de Televisión Española ha cerrado este jueves 19 de diciembre su tercera temporada. 'Estoy vivo', serie creada por Daniel Écija bajo la producción de Good Mood y Globomedia, ha emitido su final de etapa en La 1 y lo ha hecho con un capítulo de infarto en el que por fin se han resuelto todas las incógnitas abiertas, en el que han regresado Anna Castillo, Lucía Caraballo y Cristina Plazas y en el se ha producido la ansiada batalla definitiva tras el nacimiento de la heredera y profeta de la Humanidad. Ha sido un episodio cargado de giros, sorpresas y en el que se han atado muchísimos cabos abiertos estos tres años.

Rodaje de 'Estoy vivo'

Pero viendo el episodio surgen muchas dudas sobre lo que ha sucedido y lo que podría pasar en una posible cuarta temporada. Por ello, FormulaTV ha charlado con Daniel Écija, showrunner de 'Estoy vivo'. Hemos analizado con él este episodio final y hemos conocido todos los secretos de una temporada que innegablemente no ha pasado desapercibida para nadie. Precisamente, Écija hace un balance muy positivo de la tanda que ha terminado ahora. "Ha sido una temporada muy arriesgada, y el balance es muy positivo. No queríamos renunciar a seguir sorprendiendo y eso supone asumir riesgos", ha afirmado, antes de mostrarse plenamente satisfecho por el rendimiento de la misma: "Una vez que ves que eres la serie más vista en diferido, que eres la segunda opción en prime time después de ese monstruo que es 'Gran Hermano' y que la relevancia en la calle es muy grande, está claro que el rendimiento ha sido alto". Paralelamente, el directivo ha querido destacar el gran trabajo del equipo artístico y técnico de la serie, y se ha mostrad plenamente convencido que 'Estoy vivo' "eleva mucho el listón de calidad de la ficción española".

El motivo de la "desaparición" de las chicas

Esta temporada vino marcada por la ausencia de Anna Castillo, Lucía Caraballo y Cristina Plazas, que desaparecieron de la ficción en el 3x01 después de que Susana, Bea y Laura respectivamente estrenasen nuevos trajes. Este giro inesperado vino marcado por la agenda de una de ellas, tal y como revela por primera vez Écija. "Había problemas de calendario con alguna de nuestras actrices (...) así que adecuamos esa serie de compromisos con la trama. A partir de ahí trabajamos", explica el directivo, reconociendo que "cuando estás en una tercera temporadas, estas cosas suelen pasar". Una vez se adecuaron los tiempos de grabación, se empezó a trabajar en la trama de la temporada, "en la que siempre estuvo claro que iba a ser central la protección al bebé de Susana".

Final de 'Estoy vivo 3'

De esta forma, tenerla a ella junto a Laura y Bea en unas cápsulas era necesario para dar credibilidad a la historia: "Sabíamos que teníamos que alejar a Susana del día a día". Además, Écija explica que "todo estaba pensado desde ese momento. En esta serie nada es por casualidad. Trabajamos al servicio de ir atando cabos temporada tras temporada. Todo debía tener sentido". Precisamente, el cambio de cuerpo de Susana dio paso a que su alma ocupase el traje de Adrián, interpretado por Jan Cornet. Pese a ello, no se dio demasiado peso a que Iago acabase enamorado de un hombre pese a ser heterosexual. ¿Por qué? Daniel Écija cree que "no era el debate. No queríamos subrayar eso, creo que lo relevante de esto es lo poco que ha estado encima del tapete el hecho de si eres hombre o mujer, creo que se nos quedaba mucho más pequeño si todo se limitaba a un debate de género (...) el debate estaba en el amor, sería un error caer en lo otro, lo vería incluso anticuado".

¿Por qué revelar el secreto de Márquez?

Algo que ha sorprendido a todos los fans de 'Estoy vivo' esta temporada es que todos los personajes conocen ya el secreto de Márquez y su familia. Este reconoce que hacerlo fue "algo arriesgado" pero tiene claro que "en 'Estoy vivo', la palabra riesgo es inherente" porque "es una serie que avanza, frenética, en la que no nos gusta repetirnos no hacer círculos que decepcionen al espectador. Me encanta que la serie entre en nuevas etapas, que los personajes se vayan convirtiendo, evolucionando y cambien incluso del rol que tenían al principio. Creo que hay personajes que han cambiado mucho". De esta forma, el showrunner se muestra encantado que "la serie pueda avanzar y que cada una de las temporadas aborden escenarios diferentes para que el espectador tenga la sensación de estar viendo algo tremendamente arriesgado".

Alfonso Bassave en 'Estoy vivo'

¿Qué son las luciérnagas?

Como suele ser habitual, los elementos sobrenaturales han tenido un peso importante a lo largo de la temporada, y sobre ello ha querido también pronunciarse Écija. ¿Qué son exactamente las luciérnagas que han estado tan presentes este año? "Son emigrantes de otra galaxia", afirma, dejando claro que "no han desaparecido para siempre (...) ellas estaban y están de paso (...) y si hay una cuarta temporada habrá mucho que contar sobre ellas. No quiero eliminarlas como concepto". Tampoco desaparecerán los Enlaces, pese a que en este cierre de temporada les veíamos a todos desintegrarse tras el nacimiento de Adriana: "Estamos trabajando en ello. En el caso que haya cuarta temporada veremos qué pasa con ellos, pero yo no los eliminaría, queda mucho que contar".

Así se gestó la trama de La Pasarela

De esta forma, parece que si la serie renueva, La Pasarela seguirá contando con ellos. Sobre este lugar desde el que la Directora lo dirige todo nos ha hablado también Écija y es que la revolución que se ha vivido ahí ha tenido un peso vital en la temporada. El showrunner afirma que esta trama "la decidimos a partir del ecuador de la temporada. No estaba pensado al comienzo", y es que, tal y como cuenta, "una forma con la que trabajo es ir viendo cómo avanza la serie, intentar que en el episodio 6 o 7 ya esté en emisión y poderla vivir, ver crecer a los personajes e introducir elementos", algo que aquí ha sucedido. "Era una extraordinaria oportunidad de que en La Pasarela, ese sitio que parecía intocable, sucediese algo". Algo que no está tan alejado a lo que vivimos en nuestra sociedad hoy en día, como cuenta Écija. Este considera que estamos en un momento en el que "se están generando barreras, fronteras, en el que se busca qué nos diferencia en vez de qué nos une" y por ello, "me parecía una muy buena oportunidad para ver cómo La Pasarela y estos tipos que parece que van a coordinar la existencia, acaban cayendo en el racismo, en estar en contra de la heredera por esa mezcla de razas".

Márquez, El Enlace y La Directora en 'Estoy vivo'

¿Por qué volvió El Carnicero?

Paralelamente a este balance de las grandes tramas que ha tenido la cuarta tanda, Écija ha detallado paso a paso todo lo que hemos visto en el gran final. En este volvió El Carnicero, ¿por qué? Este afirma que "no estaba planteado desde el principio" pero se pensó en él cuando "queríamos tener a un personaje que diese miedo, que fuese una gran amenaza para Márquez y sabemos que el único que lo puede matar es él (...) era una buena opción para preparar el climax final del episodio". Y precisamente en este final vimos también cómo David y Carlota se salvaban de su muerte. ¿Hay una razón concreta de ello? El showrunner nos la da: "Ha sido cosa de la Directora de la Pasarela. Ella sabía que todo cambiaría con el nacimiento de la heredera". Además, reconoce que "esto tiene un aspecto mágico que me encanta porque todo ha ido ligado al parto de Susana (...) ha sido un gran golpe de efecto, un giro natural que me encanta".

El final de Rebe, Verónica y Adrián

Y tras estas resurrecciones, el final del Carnicero y con los Enlaces controlados, la serie da un salto temporal de un año en el que se nos muestra cómo los protagonistas por fin tenían una vida tranquila. En ese momento vemos a Rebe, Verónica y Adrián totalmente felices en la Pasarela pasando unas vacaciones con la Directora. ¿Qué son entonces? ¿Enlaces? Écija nos aclara que no, "están ligados y son cómplices de la Directora desde el principio. Esos cuerpos sabían dónde estaban ocupados (..) están en un estrato superior al de los Enlaces". Este afirma además que esta escena era "un homenaje a su gran trabajo (...) no podíamos despedir la serie sin verles, teníamos que estar a la altura".

Final de 'Estoy vivo 3'o

¿Por qué Márquez no recuperó su cuerpo?

Y precisamente, un regalo de agradecimiento es lo que hacía La Directora a Márquez, al entregarle la cápsula con el cuerpo de Vargas, lo que parecía el final definitivo de todo. ¿El problema? Ambos cuerpos no se acoplaron y Márquez tuvo que seguir con el suyo. ¿Por qué? Écija nos lo explica: "Es un extraordinario guiño. Yo no puedo cambiar el cuerpo de Márquez porque soy un admirador de Javier Gutiérrez. En ese caso la perfección del círculo sería trabajar con Roberto Álamo y con él, pero la serie no me lo permite (...) me toca ser leal al personaje con el que ha empezado todo". Pese a ello, el showrunner deja caer: "No desechemos la próxima aparición de Roberto Álamo en cualquiera de las próximas temporadas que quiero seguir haciendo".

¿Cuarta temporada o franquicia?

La gran suda surge ahora: ¿Habrá entonces cuarta temporada? El creador de 'Estoy vivo' cuenta que "estamos viendo si habrá o no" y reconoce que "hay tantas posibilidades de que la haya o que no la haya (...) estamos trabajando en el caso que haya cuarta temporada, haciendo los primeros esbozos por donde queremos que vaya". En el caso que la hubiese, ¿podría acabar convirtiéndose esta serie en un franquicia? "Nunca diría que no a eso.Lo que es importante es tener la suficiente base creativa y pasión para abordarla. El conflicto no es tanto plantearnos crear una marca franquicia, sino tener la vocación y el tiempo, la ilusión de poder hacerlo. Esta serie es susceptible a franquiciar y tiene una entidad propia (...) tiene personajes propios e idioma propio, es algo complicado y 'Estoy vivo' lo tiene".