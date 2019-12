'Estoy vivo': La imagen que avanza el encuentro más esperado del final de la tercera temporada

La tercera temporada de 'Estoy vivo' cierra su andadura este jueves 19 de diciembre. La ficción creada por Daniel Écija y producida por Good Mood y Globomedia conjuntamente se despide en Televisión Española con un episodio que promete ser apoteósico. A lo largo de trece semanas hemos visto como absolutamente todo ha cambiado en la vida de Márquez y los suyos. Ya en el primer capítulo de la tanda, Susana, Laura y Bea morían en un aparatoso accidente y pasaban entonces a ocupar otros "trajes", al igual que en su día sucedió con Vargas. Este inesperado giro ha dado pie a infinidad de sorpresas en cada uno de los episodios y es que hemos visto como unas "luciérnagas" llegadas de otro planeta se instalaban en Vallecas dispuestos a ocupar la Tierra, presenciábamos un golpe de estado en La Pasarela o veíamos como todo el círculo cercano de Márquez descubría su gran secreto.

Irene Rojo, Lucía Caraballo, Cristina Plazas y Aitana Sánchez-Gijón

Es innegable que semana a semana los guionistas de la ficción nos han sorprendido y emocionado, pero todavía queda por saber qué pasará en el episodio definitivo. Y es que cuando no sabemos si la ficción tendrá cuarta temporada o no, muchos van a vivir el cierre de la tercera tanda como el fin de una etapa ya que viviremos algunos de los momentos más esperados de toda la serie. ¿Cuál será el destino de David tras ser gravemente herido en el cierre del 3x12? ¿Por qué ha vuelto El Carnicero? ¿Qué ha pasado con la directora de La Pasarela? ¿Carlota podrá empezar una nueva vida alejada del resto de Enlaces? ¿Cómo afrontará Santos saber toda la verdad? Estas son algunas de las incógnitas que se resolverán en este 3x13, pero no las únicas y es que en este capítulo viviremos el reencuentro más especial de todos.

Y es que Márquez junto a Iago, Sebas, Verónica y Rebeca acudirán al lugar en el que están escondidas las cápsulas con los cuerpos de Susana, Bea y Laura. En ese instante todo se precipitará y sabremos de una vez por todas si finalmente las chicas pueden recuperar o no sus cuerpos originales. Por su parte, Márquez encontrará también la cápsula con el cuerpo de Vargas... ¿terminará siendo de nuevo el hombre que vimos en el primer capítulo de la serie? Está claro que será una de las incógnitas del episodio, pero antes de verlo hemos podido ver un doble avance que sin duda dejará a sus seguidores con ganas de mucho más. Por un lado, RTVE ha lanzado ya una promo en la que vemos el instante en que Márquez y el resto se acerca a las cápsulas y por otra, Cristina Plazas ha compartido una foto del rodaje de dicha escena junto a las actrices Aitana Sánchez-Gijón, Irene Rojo y Lucía Caraballo.

¿Será la despedida definitiva?

Sí, por fin hemos podido ver a las "dos Lauras" y a las "dos Beas" juntas. Las cuatro actrices que comparten personajes estuvieron juntas rodando por primera vez y por ello la actriz ha querido mostrarnos una pequeña pincelada de lo que vivieron. "La vida, la muerte, la ficción, la realidad... 'Estoy vivo'" ha escrito la también protagonista de 'El nudo' en una publicación en Instagram que rápidamente ha recibido miles de likes y comentarios. Entre ellos, los de otras actrices conocidas de nuestro panorama televisivo. Eva Isanta ('La que se avecina') escribía: "¿Estás viva o muerta?", mientras que Itziar Castro ('Vis a vis: El oasis') compartía los iconos de aplausos. En definitiva, ahora solo queda ver el episodio con el que 'Estoy vivo' cerrará su temporada para descubrir cómo será este reencuentro que sin duda puede cambiarlo todo. ¿Desaparecerán Aitana e Irene Rojo de la ficción o será esta la despedida definitiva de Cristina Plazas y Lucía Caraballo de la ficción?