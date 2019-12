Así ha sido el final de 'Estoy vivo 3', marcado por una muerte, varios regresos y la revelación de un secreto

El momento más esperado por los fans de 'Estoy vivo' ya se ha producido. Televisión Española ha emitido ya el esperado desenlace de la tercera tanda de episodios de la ficción creada por Daniel Écija bajo la producción de Good Mood y Globomedia. La serie nos ha dado un episodio de infarto en el que se han cerrado casi todas las tramas, se ha abierto una puerta a una cuarta temporada y en la que los regresos, reencuentros y momentos emotivos han estado muy presentes. 'Estoy vivo' ha regalado a sus fans un capítulo en el que se ha hecho homenaje al resto de temporadas de la serie y en el que las lágrimas y la gran lucha final han sido protagonistas. Obviamente, si no quieres saber lo que ha pasado, no sigas leyendo este artículo. ¡Nos adentramos en el desenlace!

'Estoy vivo' (3x13)

Se revela el gran secreto

La gran protagonista de la temporada ha sido sin duda la hija de Susana y Iago y es que protegerla para lograr que naciese ha sido la gran trama central de esta tercera tanda, por ello era lógico que esta focalizase parte del episodio final. De esta forma, por fin hemos conocido todas las incógnitas sobre su papel en la historia y la razón por la que querían terminar con ella. En este 3x13, la Directora ha optado por fin por contarle toda la verdad a Márquez y los suyos. Esta les ha explicado que esa pequeña es su elegida para sustituirla en el futuro; sí, la hija de Iago y Susana es la heredera, la futura Directora de La Pasarela. ¿Por qué? Pues bien, ella está convencida que es posible unir el mundo de humanos y Enlaces y por ello, el fruto del amor de ambos mundos era perfecto para que liderase la nueva Humanidad.

El racismo en La Pasarela

¿El problema? Los Enlaces no pensaban exactamente lo mismo y es que el racismo a la raza humana les impedía comprender que alguien así pudiese liderar su Pasarela, y no ninguno de ellos. Por eso su objetivo primordial siempre ha sido matar a la niña, evitar que esta naciese, que la salvadora llegase a la Tierra. Pero La Directora no estaba dispuesta a que lo consiguiesen, por ello protegió a Susana, Laura y Bea en unas cápsulas, para que ese bebé estuviese a salvo. Por ello, ahora que llegaba el ansiado momento del parto, esta les ha permitido recuperar sus cuerpos, volver a ser las que siempre fueron. Y sí, aquí vivimos uno de los momentazos del episodio: las actrices originales regresando a la ficción, volviendo a ponerse en la piel de Susana, Laura y Bea de nuevo. Lucía Caraballo, Cristina Plazas y Anna Castillo han regresado para quedarse con los papeles que interpretaron desde el primer episodio.

El final del Carnicero

Minutos después y ya en el hogar de Márquez, vivimos otro de los momentos más emotivos del episodio: el despertar de Susana... ¡y su parto! Tras una bonita declaración de amor de Iago cuando creía que el amor de su vida había muerto, la chica despierta, rompe aguas y es obligada a tener a la niña allí. Lo hace en una de las habitaciones, mientras el resto de la casa está repleta de Enlaces con el Carnicero a la cabeza que han llegado dispuestos a terminar con su vida antes de que tuviese al bebé. Es entonces cuando vivimos una batalla definitiva entre Márquez y El Carnicero, la única persona que puede realmente terminar con su vida. Finalmente, nuestro protagonista logra acabar con su vida y le dispara, el duelo que arrancó en el 1x01 termina aquí.

'Estoy vivo' (3x13)

El ansiado nacimiento

Paralelamente, Carlota se enfrenta completamente sola a otro escuadrón de Enlaces en el monasterio, el lugar en el que se esconden las luciérnagas. Totalmente superada por la situación, la chica acaba siendo herida de muerte, aunque lo hace feliz: ha conocido a su familia y ha estado con gente que quiere. Un trágico final que cambia por completo en el momento más esperado de la temporada: el gran nacimiento de la hija de Iago y Susana. Esta logra dar a luz sin problemas y en el instante en que su bebé nace, todos los Enlaces desaparecen, el peligro se diluye y la felicidad empieza por fin a instalarse en el mundo. ¿La razón? Ha nacido ella, la salvadora, ha nacido una de las personas más importantes de la Humanidad: la nueva directora de La Pasarela, ha nacido Adriana.

La doble resurrección

Este momento viene precedido de dos resurrecciones inesperadas: la de David y Carlota. Mientras que el primero murió en la comisaría a manos del Carnicero, la segunda fue abatida en la gran batalla de Enlaces del monasterio. Como agradecimiento a todo lo que han hecho, la Directora opta por darles una nueva oportunidad; ellos no merecen morir y lo sabe perfectamente. De esta forma, ambos vuelven a la vida tras sus dos trágicas muertes minutos antes, 'Estoy vivo' nos regala otro momento mágico e inesperado.

'Estoy vivo' (3x13)

El salto temporal

Y es aquí cuando la serie da un salto temporal de un año; se nos lleva directamente al primer cumpleaños de Adriana, la hija de Iago y Susana. Descubrimos que llevan todo ese tiempo sin ningún tipo de sobresalto ni problema, todos los peligros han desaparecido y por fin han podido realizar una vida completamente normal. Parece que el ansiado final feliz está aquí. Aunque queda algo... el cuerpo de Vargas. Si las chicas recuperaron su apariencia original, ¿por qué no él? Precisamente ese es el regalo de La Pasarela a Márquez: la cápsula con su cuerpo original. El protagonista de la historia intenta fusionarse con su antiguo cuerpo pero no, sigue siendo él, siempre será él.

¿Una nueva misión?

Y siendo él recibe una llamada de La Directora, que está de vacaciones con Adrián, Verónica y Rebe. Los cuatro se encuentran descansando antes de volver a la carga y es que tal y como le anuncia la responsable de La Pasarela a Márquez, hay una nueva misión esperándole. Márquez no duda en intentar desentenderse aunque sabe perfectamente que no podrá hacerlo. ¿Veremos esta nueva misión? Todo dependerá de si la serie renueva o no, lo que está claro es que si la historia termina aquí, la ficción habrá cerrado todos sus cabos sueltos y es que todas las incógnitas y dudas han sido ya resueltas. 'Estoy vivo' se despide con un final de infarto, pero feliz y en el que una vez más, la vida y la muerte han sido protagonistas.