Danna Paola se defiende de las críticas por su enfado en 'La Academia': "He soportado bullying toda mi vida"

Danna Paola, conocida por su papel de Lu en 'Élite', es también una de las juezas del 'Operación Triunfo' mexicano, 'La Academia', donde el pasado 4 de enero protagonizó un tenso desencuentro con uno de los concursantes, Gribán. En una conversación con su novia, Francely, dentro de la Academia, el concursante había llamado a Paola "culera", un insulto que a la cantante le pareció intolerable y que le reprochó en la gala en directo: "Es una falta de respeto insultar así a una mujer. Si te refieres así a mí porque no te gustan mis críticas, no quiero imaginar cómo te expresas de otra mujer".

Danna Paola se defiende del insulto que le dedicó Gribán en 'La Academia'

El discurso de la cantante se hizo viral en las redes sociales, donde muchos aplaudieron su valentía para pedir respeto para las mujeres. Pero también hubo una gran cantidad de usuarios que se quejaron de la bronca que la jueza echó al concursante y que la acusaron de soberbia. Danna Paola ha querido defenderse de las críticas a través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, donde explica que es la última vez que se pronunciará sobre el tema y que no se arrepiente de haberse defendido del insulto que le dedicaron Gribán y Francely.

"He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo... y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita", ha comenzado explicando la cantante. Pero Danna Paola se ha cansado de las críticas y de callarse ante los insultos: "Creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento". La cantante ha explicado que sus canciones y su personaje le han dado la fuerza necesaria y "la voz" para defenderse de ese tipo de injusticias: "Aprendí a que no me subestimen nunca más, ni por ser mujer ni por estar joven".

"Dejen de fingir"

Danna Paola también ha querido animar a sus seguidores a "dejar de fingir cuando algo no les parece con una sonrisa políticamente correcta". La cantante ha lamentado la hipocresía de la gente y ha deseado que sean capaces de "encarar a quien les haga daño" como ella ha hecho con el insulto que le dedicó Gribán. Danna Paola ha cerrado este mensaje con una imagen en la que se puede leer en inglés: "Llámenme dramática, estoy orgullosa de ello. Es la jodida realidad".