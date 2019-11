Danna Paola ficha como jurado por 'La Academia', el 'Operación Triunfo' mexicano

Si hay una mexicana que sin duda se ha convertido en una de las artistas con más proyección a nacional internacional esa es Danna Paola. Con tan solo 24 años, la actriz y cantante ha logrado ganar una importante masa de seguidores en todo el mundo, por ello no sorprende que cada vez sean más los proyectos que le surgen y en los que decide embarcarse. Más allá de su talento, la valentía de afrontar proyectos muy distintos han sido determinantes para esta gran fama internacional y prueba de ello es el nuevo proyecto televisivo en el que se encuentra metida a día de hoy.

Danna Paola en 'La Academia'

La mexicana ha sido elegida para formar parte del jurado de 'La Academia', un conocido talent show musical de TV Azteca que lleva emitiéndose en México desde el año 2002 y que sin duda se ha convertido ya en uno de los espacios más emblemáticos de la cadena de televisión que lo emite. Danna Paola afronta este importante reto aunque lo ha hecho después de que los responsables del mismo aceptasen la condición que puso para formar parte del plantel de miembros del jurado. En una entrevista al espacio 'Venga la Alegría', esta explicó que había exigido ser ella misma, no interpretar ningún tipo de papel en la mesa de jurado, algo que los creadores de 'La Academia' aceptaron sin dudar. "Quiero ser yo misma (...) voy a ser sincera: lo que me guste diré que me gusta y lo que no me guste diré que no me gusta", explicó la chica, quién confesó estar muy emocionada por poder formar parte del exitoso espacio.

Así será 'La Academia'

Pero Danna Paola no estará sola en este 'OT' mexicano tan importante y es que compartirá mesa de jurado junto a Arturo López Gavito, Horacio Villalobos, Alexander Acha, Remmy Valenzuela y Beto Cuevas. Todos son reconocidos rostros en México que se unen ahora para valorar a los llamados "académicos" que competirán por llevarse la victoria en este espacio que arranca el domingo 10 de noviembre con Adal Ramones y Cynthia Rodríguez como presentadores y Héctor Martínez como director de la Academia. Ahora solo resta ver las primeras entregas para comprobar cuál es el rol de Danna Paola en esta mesa del jurado. ¿La terminaremos viendo en algún talent show español? ¿Jurado de 'Got Talent', 'Operación Triunfo' o coach de 'La Voz' quizás?

Nuevo trabajo musical

El estreno de 'La Academia' se une al lanzamiento de "Siento amor", la nueva canción que Danna Paola lanzaba a principios del mes de noviembre. Paralelamente, la actriz tiene asegurada también su permanencia en la nueva temporada de 'Élite', ficción de Netflix España que se ha convertido en un auténtico bombazo internacional y en la que interpreta el papel de Lucrecia Montesinos. Paralelamente, en los últimos años ha arrasado musicalmente hablando con temas como "Final Feliz", ha sido imagen de infinidad de marcas publicitarias y ha formado parte de otras producciones televisivas como 'José José' de Telemundo.