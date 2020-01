Dave Zulueta ('OT 2018') anuncia el lanzamiento de "Un poeta en silencio", su primer poemario

El artista y exconcursante de 'Operación Triunfo 2018', Dave Zulueta, ha aprovechado la magia e ilusión que impera en el Día de los Reyes Magos para anunciar a sus seguidores, a través de su cuenta de Twitter, una gran sorpresa: la publicación del que será su propio poemario. El gaditano recogerá en un libro todos los poemas que ha ido escribiendo en este tiempo, versos que le servirán para mostrar su lado más personal y sensible. "Ha sido un viaje precioso, muy largo, profundo y duro por mi interior. Me he vaciado y he sido valiente reabriendo heridas para sangrároslas, intentando que os sintáis identificadxs con algunas historias", reconocía Zulueta.

????POR FIN PUEDO DECIRLO????



Aquí tenéis la portada del que es mi primer poemario, que saldrá a preventa en estos días y a la venta en librerías e internet en unas semanas.



Además de esto, solamente puedo decir, gracias. Espero que os guste ? pic.twitter.com/JxNdWEOwnP — Dave (@davezulueta_) January 6, 2020

Bajo el título de "Un poeta en silencio", el libro se pondrá en pre-venta en los próximos días, mientras que en las semanas venideras saldrá oficialmente a la venta, tanto en librerías como en Internet. Asimismo, ha comunicado que podrá adquirirse tanto en papel como en formato digital. Además, como él mismo explicaba en sus redes sociales, realizará varias firmas en distintas ciudades, por lo que sus seguidores podrán acercarse para que les escriba una dedicatoria y compartir impresiones. Igualmente, también ha confirmado que el poemario estará disponible para su compra en Latinoamérica.

La vida después de 'Operación Triunfo'

Aunque alejado de lo que a la música se refiere, "Un poeta en silencio" se convierte en el segundo trabajo oficial que Dave Zulueta saca a la luz. El pasado 21 de junio de 2019 ya presentó su primer sencillo, titulado "Qué suerte la mía", una canción muy alegre y divertida que refleja el espíritu festivo del artista y que representa a la perfección su esencia. De hecho, sus seguidores agradecieron que se mantuviese fiel a su estilo, demostrando que su seña de identidad va a permanecer intacta en sus proyectos.

No obstante, no es el único que ha continuado trabajando tras su paso por 'Operación Triunfo'. El resto de sus compañeros ya había lanzado al mercado su primer single antes de finalizar el 2019, siendo Marta Sango la última en presentar "Por ti", una canción con una melodía y unos ritmos muy ochenteros. Además, la malagueña forma parte del elenco de la obra teatral "La llamada". Igualmente, compañeras como Alba Reche o Julia Medina presentaban su primer disco a finales de 2019, e iniciaban recientemente sus respectivas giras, que les llevarán por los escenarios de toda la geografía española.