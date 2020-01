David Bisbal aclara en 'laSexta noche' en qué país paga sus impuestos y analiza la situación en Venezuela

El artista David Bisbal ha iniciado el nuevo año 2020 repleto de trabajo. El cantante sigue formando parte de 'La Voz Kids' de Antena 3 en la nueva edición que ya está en plena producción y ha lanzado recientemente "En tus planes", su nuevo trabajo discográfico. De ello quiso hablar en 'laSexta noche', el espacio que conduce Iñaki López en el prime time de los sábados de laSexta. El almeriense habló de su nuevo proyecto musical pero también aprovechó la ocasión para aclarar dónde declara sus impuesto y analizar la actual situación política internacional que nos afecta a todos.

Iñaki López y David Bisbal en 'laSexta noche'

De esta forma, Bisbal reflexionó sobre la tendencia actual de muchos músicos españoles que se instalan en América Latina. "Si tienes que ir de México a Venezuela, de Venezuela a Colombia y de Colombia a Argentina, lo más lógico es que te quedes en ese continente y no vuelvas a España", afirmó el artista respecto a muchos compañeros que se quedan allí. El almeriense contó que "yo he tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, pero siempre he residido en España", por ello "he pagado todos mis impuestos en mi país". De esta forma, el cantante se desmarcó por completo de otros artistas que sí tributan en el extranjero ya que les beneficia fiscalmente hablando.

Su nuevo proyecto musical

Este también quiso hacer balance de los casi 20 años de trayectoria que tiene y confesó que "el tiempo se me ha pasado muy rápido". Es más, el finalista de 'Operación Triunfo 1' reconoció que en algún momento he tenido la sensación de que ha pasado tan deprisa que me he perdido momentos clave de mi carrera". Por ello, tiene claro que "ahora todo lo vivo de una manera diferente". Respecto a su nuevo trabajó, el artista confesó que estos meses en los que ha estado sacando singles independientes "me gustaba mucho (...) porque me ha dado vidilla para los conciertos", pero tiene claro que "me faltaba algo. No podía pensar que mi carrera se basara solamente en singles que han salido ya".

La situación en Venezuela

El cantante quiso también mojarse respecto a la situación que a día de hoy se vive en Venezuela, país de su mujer Rosanna Zanetti. Bisbal reconoció que "me dolía todo lo que se estaba viviendo allí" y afirmó que tiene claro que "la gente puede ver más allá o buscar excusas, pero la realidad es la realidad, y todos lo sabemos". Además, contó que "he conocido Venezuela en un momento de máximo esplendor, cuando comenzaba la carrera" y por ello ahora "no concibo cómo están en esa situación. Lo que más me importa es que la gente no tiene siquiera para medicinas".