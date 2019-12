Irene, del equipo de David Bisbal, ganadora de 'La Voz Kids'

Aysha, Daniel, Irene o Sofía. Cuatro finalistas se jugaban la noche del viernes el triunfo en la primera edición de 'La Voz Kids' en Antena 3. Un reconocimiento por el que Vanesa Martín, Rosario Flores, David Bisbal y Melendi, sus coaches, llevan luchando toda la edición. No obstante, la decisión recaía en los mil asistentes presentes entre el público durante la grabación de esta fase del programa. Y finalmente fue Irene, la concursante que el almeriense robó a su compañera Vanesa Martín en la fase de las batallas, la elegida por el público para alzarse con este premio.

Irene Gil, ganadora de 'La Voz Kids'

Tras las actuaciones individuales de cada uno de los finalistas, las compartidas con sus respectivos coaches, y las ofrecidas junto a artistas invitados de la talla de Aitana, Pablo López, Álvaro Soler y Rosana, llegaba el momento de conocer la primera decisión del público, de la cual dos de los finalistas seguirían luchando por la victoria, mientras los otros dos despedían ahí su concurso.

Desfile de ganadores

La garra vocal de Irene y la ternura e inocencia de Daniel fueron las vencedoras de esta decisión. La de Tenerife logró poner en pie el plató con una interpretación muy personal de "And I'm Telling You I'm not Going", un tema de Jennifer Hudson. Después llegó uno de los momentos más especiales de la noche, la llegada al escenario de 'La Voz Kids' de algunos de los últimos ganadores del concurso, como es el caso de Melani Olivares, Rocío Aguilar, José María Ruíz o María Parrado.

Todos ellos fueron desfilando por el escenario cantando distintos temas de su género para posteriormente compartir con la presentadora Eva González sus sensaciones al convertirse en su día en ganadores del talent. Una categoría a la que estaba a punto de sumarse un nuevo nombre, el de la tinerfeña Irene Gil. La victoria de esta demuestra que la opción del robo es una segunda oportunidad para los concursantes, a veces puede que incluso crucial en sus trayectorias.