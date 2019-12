Irene Gil, ganadora de 'La Voz Kids 5': "Me encantaría representar a España en Eurovisión Junior"

Irene Gil se ha convertido en la ganadora de 'La Voz Kids 5', la primera edición del formato que se ha emitido en Antena 3. La joven tinerfeña de 12 años comenzó en el equipo de Vanesa Martín pero en la fase de las batallas David Bisbal "robó" su talento para su equipo. En la gran final del programa presentado por Eva González, Irene decidió interpretar "And I am telling you I'm not going" de Jennifer Hudson, un tema con el que impresionó a los mil asistentes presentes en plató que la hicieron ganadora y le permitieron cumplir su sueño.

Irene desea triunfar en el mundo de la música e "ir de gira por todo el mundo" como las artistas a las que tanto admira.para "seguir aprendiendo". La joven cantante anima a todo el mundo a seguir luchando por sus sueños, como está dispuesta a hacer ella: "Si tienen algún sueño, vayan a por él, no dejen que nadie se lo arrebate. Con esfuerzo y dedicación pueden conseguirlo todo".

Irene Gil posa con el premio de ganadora de 'La Voz Kids 5'

Enhorabuena por la victoria. ¿Por qué decidiste presentarte al casting de 'La Voz Kids'?

Desde pequeña veía el programa con mi madre y, como a mí me encantaba cantar, decidimos que me presentaría y que pasase lo que tuviera que pasar.

Pensé que todos podríamos ganar, ya que todos tenemos algo único que destaca en el escenario

La verdad es que nunca lo pensé porque siempre pensé que todos podríamos ganar, ya que todos tenemos algo único que destaca en el escenario y nos hace ser especiales.

¿Por qué elegiste "And I am telling you I'm not going" de Jennifer Hudson para tu última actuación en el programa?

Porque es una canción que hace que pueda disfrutar y que sea yo misma en el escenario, ya que puedo expresarme como soy yo y tiene rasgos vocales muy altos.

La actuación de "Love on the Brain" fue muy aplaudida, ¿por qué la escogiste?

Porque es la canción favorita de mi madre.

David Bisbal es un amor de persona

Es súper cercano y te da muy buenos consejos. Es un amor de persona.

¿Te gustó compartir escenario con él interpretando "El ruido"?

Sí, la verdad es que no me lo creía, nunca había imaginado compartir escenario con un artista tan grande como él.

Irene Gil junto a su coach, David Bisbal

También cantaste junto a Álvaro Soler, ¿qué tal fue la experiencia?

Fue súper guay, me encantó esa actuación. Además, es una de las canciones que más me gustan y poder cantarla con él fue increíble.

Antes de que Bisbal "robase" tu talento para su equipo, formabas parte del grupo de Vanesa Martín, ¿cómo viviste el cambio de equipo?

Me encantó compartir toda esta experiencia en dos equipos y así poder conocer a esos dos coachs. Pude conocer a muchísima más gente y llevarme más amigos de allí.

¿Cómo es Vanesa Martín como coach?

Vanesa es súper sentimental, es muy cercana y siempre te da buenos consejos. Te da muchísima seguridad, te tranquiliza.

Antes de comenzar el programa, ¿preferías trabajar junto algún coach en concreto?

La verdad es que no, porque los cuatro me han parecido siempre unos artistas impresionantes y no podía decantarme por uno.

¿Qué tal fue la relación con tus compañeros durante la grabación del programa?

Súper guay. Vivir todos un mismo sueño y compartir toda esta experiencia juntos fue algo maravilloso. De allí lo que más me llevo son las amistades, con las que siempre voy a estar. Con la gente de mi audición son con los que más me llevo, ya que fueron las personas con las que empecé todo esto.

Ser ganador no significa tener un trofeo, sino vivir esta experiencia, disfrutarla al máximo y aprender de todas las cosas

Yo siempre he pensado que ese trofeo no es mío, ese trofeo es de todos. Todos somos ganadores por haber luchado por nuestro sueño y haber llegado hasta donde hayamos llegado. Todos vivimos por la música y todos queremos llegar a ser alguien en la música. Ser ganador no significa tener un trofeo, sino vivir esta experiencia, disfrutarla al máximo y aprender de todas las cosas, eso es lo más importante.

Irene Gil sorprendió al público con su actuación en la final de 'La Voz Kids 5'

¿Te costó guardar el secreto de que eras la ganadora de la edición hasta que se emitió el programa?

La verdad es que sí, pero yo siempre pensaba: "Irene, por favor, no puedes decirlo, está prohibido, tiene que ser sorpresa".

¿Qué destacarías de la experiencia?

Todo lo aprendido, aprendes muchísimo de los artistas. Aprendes como artista y como persona. También aprendes mucho de los amigos que haces allí, porque te dan muchos consejos que te ayudan a ser mejor artista.

¿Cuándo comenzaste a interesarte por la música?

Cuando tenía siete años fue cuando comencé con las clases de canto. Yo siempre cantaba en mi casa y nunca imaginé que iba a ser cantante. ¡Quién lo diría! Nadie en mi familia es músico.

¿Quiénes son tus referentes musicales?

Mi ídola es Whitney Houston, pero es muy difícil elegir cantantes favoritos. Me gustan mucho Rihanna, Beyoncé, Christina Aguilera, Ariana Grande... Españoles me gustan mucho David Bisbal y Pablo Alborán.

¿Te gustaría hacer una carrera en el mundo de la música?

Sí, me encantaría. Sería un sueño hecho realidad poder vivir de ello.

Me encantaría ir al certamen de Eurovisión Junior, sería como un sueño

Me encantaría ir al certamen de Eurovisión Junior, sería como un sueño. Es algo súper a lo grande y no me lo creería.

¿Cómo viste a Melani García en el Festival de Eurovisión Junior 2019?

Me encantó su actuación, fue increíble. La canción era súper bonita y quedamos en un muy buen puesto. Nos dejó en un nivel muy alto.

¿Te gustó alguna canción más del festival?

Me gustó la de Polonia, la que ganó, era una canción súper bonita y muy movida.

Irene Gil interpretó "And I am telling you I'm not going" en la final de 'La Voz Kids 5'

Me gustaría presentarme a 'Operación Triunfo', porque allí aprendes muchas cosas

¿Te gustaría participar en algún otro programa de televisión relacionado con la música?

Me gustaría presentarme a 'Operación Triunfo', porque allí aprendes muchas cosas. Aprender de lo que te gusta es superarte.

Como seguidora de 'OT', ¿qué concursante te gustaba?

A mí quien más me ha gustado ha sido David Bisbal, obvio. Aitana también me gustó mucho.

¿Participarías en 'La Voz' versión adultos?

Sí, estaría súper guay poder vivir esa experiencia de nuevo. Cuando termina todo piensas "jo, ya ha terminado todo, ojalá volver a repetirlo".

¿Tienes algún otro sueño por cumplir?

Ahora mismo, el sueño que me queda por cumplir es que me conozca un montón de gente e ir de gira por todo el mundo.