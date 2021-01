Demi Lovato regresa a la televisión con una comedia de NBC

Demi Lovato prepara su regreso a televisión. La actriz y cantante protagonizará el piloto de 'Hungry', una nueva sitcom actualmente en desarrollo en NBC que prepara Suzanne Martin, veterana guionista de comedias como 'Will & Grace', 'Crowded' y 'Hot in Cleveland' y que ganó dos Emmys por su trabajo como guionista y productora de 'Frasier'.

Demi Lovato

'Hungry' seguirá a un grupo de amigos que, a su vez, forman parte de un grupo de apoyo a personas con trastornos de alimentación que se ayudan mutuamente en sus respectivas búsquedas del amor y el éxito, así como del alimento perfecto de tu nevera que hará que todo te parezca mejor.

Si 'Hungry' acaba convirtiéndose en serie, supondría el regreso de Lovato a la televisión con un papel regular desde la comedia de Disney Channel 'Sunny, entre las estrellas', emitida entre 2009 y 2011. Desde entonces se la ha podido ver en series como 'Anatomía de Grey', 'From Dusk Till Dawn: The Series' y 'Glee', y su última incursión televisiva fue el año pasado en la última temporada de 'Will & Grace', de la que Martin fue guionista.

Una historia que le toca muy de cerca

Lobato ha hablando abiertamente en muchas ocasiones de su trastorno alimentario. La estrella del pop confesó el año pasado, durante la promoción de "Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga", la película sobre Eurovisión de Netflix, que su desorden provocó que abandonase su carrera como actriz: "Mi trastorno me impidió volver a actuar durante años, pero finalmente llegué a un punto de reconciliación con mi cuerpo y pensé: '¿por qué voy a dejar que esto me detenga cuando es solo mi caparazón?' Y he dejado de permitir que mi peso controle mi vida".