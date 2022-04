'Demimonde' encuentra a su protagonista cuatro años después de recibir luz verde

HBO encargó 'Demimonde' en febrero de 2018, pero desde entonces el proyecto se ha mantenido en un extraño limbo, con escasos anuncios relativos a su equipo creativo. A pesar de ese silencio durante casi un lustro, la ficción creada y producida por J.J. Abrams finalmente ha vuelto a la palestra para confirmar que ha dado con la actriz que encabezará su reparto: Danielle Deadwyler.

Danielle Deadwyler en 'Estación Once'

La actriz se meterá en la piel de Olive Reed, una mujer que es alejada de su marido y su hija por un brutal accidente científico, como apunta Deadline. Debido a este inesperado y desgarrador suceso, se verá obligada a desentrañar una conspiración para poder reunirse de nuevo con su familia, aunque para ello tendrá que ser capaz de encontrar a sus seres queridos en un mundo distante y marcado por su oscuridad.

Producida por Bad Robot, con Abrams a la cabeza, la serie cuenta con Kira Snyder, Rand Ravich y Far Shariat como showrunners. En el apartado de producción, también figuran Ben Stephenson y Rachel Rusch Rich. Por ahora, el proyecto sigue en una temprana fase de preproducción, aunque el fichaje de Deadwyler invita a pensar que desde HBO y Bad Robot ya se está pensando en un rodaje en el que Abrams también estará implicado como director.

De 'Estación Once' a 'Demimonde'

Deadlawyer se dio a conocer en 2016 con el drama 'The Haves and the Have Nots' en OWN, el canal de Oprah Winfrey. Recientemente, ha participado en series como 'Estación Once' o 'P-Valley' y en películas como 'Más dura será la caída', que la llevó a conseguir el premio NAACP Image a la mejor actriz de reparto. Además de 'Demimonde', en el medio televisivo tiene pendiente de estrenar 'From Scratch', un drama de Netflix en el que comparte pantalla con Zoe Saldana.