Para los fans de Los Lakers, esta semana está siendo una montaña rusa de emociones. Por un lado, hace unos días su equipo fue eliminado de los playoffs de la NBA pero, por el otro, HBO acaba de anunciar la renovación de 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers' por una segunda temporada.

Quincy Isaiah como Magic Johnson en 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers'

La serie, que lleva emitidos cinco de los diez episodios que componen su primera temporada, se basa en el libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" de Jeff Pearlman y sigue la vida profesional y personal de los Lakers de Los Ángeles de la década de 1980, una de las dinastías deportivas más potentes y veneradas y con un equipo que definió una era, tanto dentro como fuera de la pista. Una época que, para muchos, fue el inicio de la NBA moderna.

La primera mitad de la primera tanda de episodios de la serie creada por Max Borenstein y Jim Hecht se está centrado en la compra del equipo por parte de Jerry Buss (John C. Reilly) y la temporada 1979-80, que fue la temporada rookie de Earvin "Magic" Johnson(Quincy Isaiah), una figura clave de aquel equipo de ensueño.

"Ha sido emocionante dar vida a 'Tiempo de victoria' con los productores ejecutivos Adam McKay y Max Borenstein, nuestro magnífico equipo de producción y este increíble reparto", afirma en un comunicado Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO. "Esta serie no solo cuenta la fascinante historia del ascenso de los Lakers, sino que también es una mirada retrospectiva a una era transformadora en el baloncesto, los famosos, así como la ciudad de Los Ángeles. Nos morimos de ganas de ver cómo este equipo contará el próximo capítulo de esta dinastía".

Mucha más tela que cortar

Aunque la noticia no era oficial, los guionistas llevan trabajando desde febrero en la posible segunda temporada. En un principio la idea era concluir la historia en 1991, cuando Magic anunció que tenía VIH, y puede que aún sea así. Sin embargo, parece claro que tienen pensado seguir mucho más allá teniendo en cuenta que la cadena ha pujado por la continuación del libro de Pearlman, titulado "Three-Ring Circus", que se centra en la era de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal en Los Lakers, donde coincidieron entre 1996 y 2004.