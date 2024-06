Por Redacción |

Se cierra una etapa para una de las reporteras de 'TardeAR'. Así lo ha anunciado la protagonista de la noticia antes de despedir una conexión en directo del programa del jueves 13 de junio. "Quiero que sepas que te voy a echar mucho de menos", decía la propia Ana Rosa Quintana, cuando Lucía Tornero aprovechó para dedicar unas palabras.

Lucía Tornero, en 'TardeAR'

Tornero estaba en Gamarra (Málaga) haciendo su última salida para este formato cuando quiso decir algo sin enrollarse, "antes de que me digan por el pinganillo corta, corta, corta". Dicho esto, expresó: ", me siento afortunada. Gracias por elegirme, me habéis hecho muy feliz durante este año".

"Os voy a echar muchísimo de menos", aseguraba, agregando lo siguiente: "'TardeAR' siempre va a ser mi casa, siempre os voy a llevar en mi corazón y os deseo muchísimo éxito porque sois el mejor programa de actualidad de la televisión. ¡Todo el mundo a ver 'TardeAR'! Gracias por la confianza"..

La respuesta de Ana Rosa

"Para nosotros, no tener a Lucía es un disgusto muy grande", comentaba Ana Rosa, quien a su vez mostraba su alegría al saber en qué consiste el nuevo proyecto en el que se va a embarcar la reportera: "Yo me alegro porque ella va a otra cosa que le apetece mucho, va a viajar mucho, va a ver muchos lugares, muchos países, es un sueño que tenía, y lo va a poder cumplir". Sin embargo, no despedía la conexión hasta decirle: "Cuando te canses de dar vueltas al mundo, esta es tu casa".