Casi cinco meses después de que 'TardeAR' y 'Y ahora, Sonsoles' vivieran en directo todo un "duelo de micrófonos" entre dos de sus respectivos reporteros, los dos grandes rivales de las tardes televisivas han vuelto a protagonizar un tenso momento el jueves 6 de junio. No obstante, mientras todo se desarrollaba con normalidad en Antena 3, los espectadores del programa de Telecinco fueron conscientes del conflicto ante el evidente enfado que manifestó Ana Rosa Quintana al ver en su magacín a un reportero de la competencia.

'TardeAR' muestra a un reportero de 'Y ahora, Sonsoles' durante una conexión simultánea en directo

, en Alicante, con motivo del turbulento caso del jefe de una gestoría que grababa en secreto a sus empleadas en el baño. Al dar paso a Carolina Barceló, la imagen de 'TardeAR' mostraba a la reportera junto a varias de las afectadas. No obstante, al abrir el planto, a la derecha,. "Oye, disculpadme un momento. Perdona, Carolina", interrumpió Quintana a su compañera.

La presentadora manifestó que "hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto en mi vida". "Oye, si se quiere hacer famoso está bien. Pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que, en serio, yo no lo he visto en todos los años de mi carrera", insistió la presentadora, mientras Barceló se apartaba un tanto de su compañero de profesión, con varias de las entrevistadas. "No todo vale compañeros, no todo vale", lanzó Quintana, antes de continuar con la entrevista.

"Cuidemos la palabra 'exclusiva'"

Las quejas de la madrileña se producían al mismo tiempo que, en 'Y ahora, Sonsoles', todo transcurría con normalidad. En el programa de Antena 3, la persona responsable de la cámara se limitaba a enfocar solo a Múñiz junto a las víctimas, sin mostrar en ningún momento a la compañera de 'TardeAR', para después centrarse en la única que se quedaba con el reportero. Una perspectiva muy distinta a lo que vivió Quintana y su equipo, quienes no se libraron de recibir una justa crítica por parte de Elena Ortega, compañera de profesión de laSexta.

Compañeros de @TardeARtv el rótulo de exclusiva se os ha colado. Este tema lo sacamos en @MVTARDE ayer. Hace 24 horas. Y esas mujeres hablaron para @sextaNoticias en sus dos ediciones

Cuidemos la palabra #Exclusiva o acabará perdiendo su valor. Gracias pic.twitter.com/LLs9WZWOiD — Elena Ortega (@eleortegam) June 6, 2024

"Compañeros de 'TardeAR', el rótulo de exclusiva se os ha colado", apuntó la periodista en la red social X, con una captura del magacín de Telecinco junto a las afectadas de Sax. Ortega explicó que la situación de dichas mujeres "lo sacamos en 'Más vale tarde' ayer. Hace 24 horas. Y esas mujeres hablaron para 'laSexta noticias' en sus dos ediciones", por lo que no se trataba de un caso que hubiera destapado el programa de Telecinco. "Cuidemos la palabra 'exclusiva' o acabará perdiendo su valor. Gracias", concluyó la periodista.