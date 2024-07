Por Beatriz Prieto |

En plena época estival, 'Pasapalabra' ha despedido julio con una triste pérdida en el arranque del programa emitido este miércoles 31 de julio. Como cada tarde, la emisión comenzaba con el duelo por la Silla Azul, entre el aspirante Javi Cermeño y la veterana concursante Vicky del Cerro quien, por desgracia, veía entonces concluida su participación en el concurso de Antena 3 con 52 entregas a sus espaldas.

Vicky queda eliminada en el duelo con Javi por la Silla Azul de 'Pasapalabra'

, después de que fuera derrotada por Manu en el anterior Rosco. Por desgracia, durante los casi tres minutos que duró el duelo, el recién llegado mantuvo su marcador verde, mientras que. "Vicky, es tu segundo fallo, por lo tanto, hasta aquí llegamos contigo", anunció Roberto Leal , antes de pedir

"Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí", añadió el presentador, mientras Vicky recibía un cariñoso abrazo y el juego del programa de manos de su compañera Cristina Alvis. Asimismo, el sevillano también dio las gracias a la concursante "por todo lo que nos has dado", antes de dar la bienvenida a su sucesor en la Silla Azul. Fue entonces cuando Leal recibió de nuevo a Vicky para despedirla como se merecía, en medio de los aplausos de los presentes.

"Ya formas parte de la familia"

"No te voy a preguntar cómo estás, porque es evidente", confesó el presentador, tras dar un cariñoso abrazo a la emocionada burgalesa. A pesar de todo, Leal recalcó su deseo de que "tuvieses ese sitio, como grandísima concursante de 'Pasapalabra'", para después hacer un repaso de la carrera de Vicky en el programa: 52 programas en los que había llegado a acumular 32.400 euros. "Os llevo en el corazón a todos. Sois geniales, os quiero mucho", dedicó la emocionada concursante, con voz ahogada, antes de desear suerte a Manu y Javi.

"Tengo que decirte que ya formas parte de la familia de 'Pasapalabra', que te puedes ir muy orgullosa de aquí, porque has hecho un grandísimo papel", le dedicó Leal, tras lo cual señaló que "evidentemente, vas a volver al programa", aunque "no sabemos cuándo, pero siempre que pasan grandes concursantes por aquí, no podemos despedirnos de otra forma". "Le quería decir a Manu que ha sido un compañero estupendo, el mejor que se puede tener", aseguró Vicky, antes de abandonar el plató con un nuevo abrazo del presentador.