Óscar Díaz rechaza a 'Espejo público' en directo tras ganar el bote de 'Pasapalabra'

Por Mario de Hipólito de Sande |

Quince días después de haber ganado el histórico bote de 1.816.000 euros, Óscar Díaz ha aparecido en 'Espejo público' para contar cómo se siente pasadas dos semanas y, sobre todo, cómo ha cambiado su vida, aunque por ahora asegura que tan solo tiene "6.000 o 7.000 euros" en la cuenta. El programa se desplazó hasta su casa para conocer mejor cómo se preparó para 'Pasapalabra'. "Lo llevo lo mejor que puedo", confesó poco antes de mostrar un excel en el que tiene apuntados todos los roscos de los últimos trece años del programa.

Óscar Díaz en 'Espejo público'

Díaz aseguró que las preguntas se repiten, por eso es tan importante repasar los roscos de otros años. ", pero no se repiten continuamente. A lo mejor una sale una vez al año y otra una vez en trece años", comentó. ". No solo hay que anotar las palabras que no te salen, sino también repasar los roscos, y acostumbrarte al ritmo del juego", añadía. Además, desvelaba que

Tras repasar todas las técnicas utilizadas por el madrileño para ganar el bote, Gema López quiso saber si, desde que ganó el premio, había recibido alguna oferta profesional interesante que hubiese rechazado. "Pues sí, vosotros me ofrecisteis trabajo", comentaba ante la perpleja mirada de Susanna Griso. "¿Has dicho que no? Yo pensaba que estábamos en la fase un poco del cortejo. Ahora me dice el director que no me quería dar el disgusto. Creía que esto formaba parte del cortejo, por eso le estaba haciendo la pelota", esgrimía ella con humor.

Vuelta a casa

'Espejo público' visitó la casa de Conchi, la madre de Óscar Díaz, con el fin de conocer un poco más de su pasado. Allí se encontraba también su mujer, Patricia, quien aseguró que "ha sido muy difícil y costoso, pero la recompensa ha sido enorme". "Yo recuerdo verle de pequeño con un tomo de diccionario buscando palabras de animales", contó Conchi, quien no dudó en halagar a su hijo: "De pequeño era un crack, como ahora".