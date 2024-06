Por Fernando S. Palenzuela |

Carlos Navarro, conocido popularmente por "El Yoyas", ha sido detenido en Anoia, comarca de la provincia de Barcelona. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' en su segunda edición llevaba desde noviembre de 2022 en busca y captura, tras haberse fugado para evitar la prisión por una condena de violencia en el ámbito familiar, amenazas y malos tratos en el ámbito del hogar.

Carlos Navarro "El Yoyas"

Los delitos de Carlos Navarro

En la mañana del 26 de junio, los Mossos d'Esquadra han compartido esta información en redes sociales, donde han informado de que la detención se ha producido en una operación conjunta con Policía Nacional. En suma, han compartido un vídeo en el quey cómo este baja las escaleras esposado y acompañado de dos agentes.

En abril de 2022, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ratificó la condena de prisión de cinco años y ocho meses a Carlos Navarro por un delito de maltrato habitual, cuatro de lesiones cometidas contra Fayna Bethencourt y dos delitos leves de vejaciones y amenazas. Además, le impusieron una indemnización de 8.000 euros para su exmujer y 4.000 euros para cada uno de sus hijos, también víctimas de los malos tratos de su padre hacia su madre.

El 14 de noviembre de dicho año tenía el requerimiento de entrar a prisión, pero no se personó en el Juzgado de Paz de Vilanova del Camí, por lo que pasó a estar en busca y captura. Sin embargo, el expolítico de Ciudadanos no estuvo callado todo este tiempo, sino que concedió una entrevista a El Mundo donde no se especificaba el lugar en el que estaba oculto. En estos 19 meses, Bethencourt ha aparecido en varias ocasiones en televisión para denunciar que su exmarido seguía fugado, lo que suponía una situación desesperante para ella.

Si estás siendo víctima de violencia machista, tienes a tu disposición el teléfono 016 o el correo electrónico [email protected]. En el caso de que sufras alguna discapacidad auditiva o del habla, puedes llamar al 900 116 016.