Fayna relata el infierno que vivió con Carlos Navarro: "Asimilas el maltrato como algo correcto"

'Sálvame' contó en la tarde del 28 de enero con Fayna Bethencourt en el plató, quien después de la condena a casi seis años de prisión a Carlos Navarro por violencia machista, acudía al programa para contar su testimonio y, de este modo, tratar de visibilizar este gran problema y animar a mujeres a denunciarlo si se encuentran en la misma situación que ella vivió.

Fayna acude a 'Sálvame' para contar sus episodios de maltrato por parte de Carlos Navarro

"Ahora mismo mi vida es una vida plena y feliz", le contaba Fayna a Carlota Corredera. "Soy afortunada porque pasé por muchas cosas durante muchos años y he rehecho mi vida y lo he hecho bien". La que fuera concursante de 'GH 2' aseguraba que "se puede salir" y explicaba que había acudido a 'Sálvame' porque sabe que "no van a frivolizar con el tema".

"No entendía lo que me estaba pasando. Psicológicamente te afecta de tal manera que llegas a normalizar muchas actitudes que no lo son. Convives con ellas tanto tiempo que las asimilas como algo correcto", relataba la ex gran hermana. "Dejas de ser tú, de hablar y de expresarte o hacer cosas porque sabes que eso puede desencadenar reacciones". La exconcursante aseguraba que, en los 16 años que ha compartido con Carlos Navarro, se sintió anulada.

Ha conseguido rehacer su vida

"Empezó todo muy bonito. Estas personas no llegan y te insultan a la primera. Yo sé que por mucho que tuviese un carácter chulesco, vivimos cosas muy bonitas", decía. "Te dices que como esto que vivimos es bonito, vas a pasar por alto lo otro. Y al final se convierte en costumbre". La presentadora le preguntaba por cuál fue el momento en el que se plantó ante la situación, a lo que la invitada respondió que tuvo lugar durante un episodio "más violento de lo normal", cuando se rompió lo que sentía por su pareja. Sin embargo, siguió conviviendo con él 4 o 5 años más.

Fayna rompe a llorar durante su entrevista en 'Sálvame'

"Hacia el final yo ya contestaba y me defendía, que era mucho peor porque la reacción era peor, pero él me decía: 'jolines, cómo has cambiado, ya no eres tan complaciente como cuando te conocí'", explicaba a los colaboradores, narrándoles también que la amenazaba con decirle a la policía que estaba loca y que no le harían caso si los llamaba.

Durante su entrevista, Fayna ha asegurado que se encuentra feliz y parte de ello se debe a que ha conseguido encontrar el amor. "Fue bastante sencillo, no me costó demasiado porque descubrí lo que era tener una relación sana. Para mí era cada día una sorpresa", contaba, afirmando que su pareja la apoya en sus decisiones y la ayuda. "Volvía a sentir como si tuviera 16 años, como si fuera una jovencita ilusionada".