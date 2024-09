Por Alejandro Burrueco Marín |

Las segundas audiciones de 'Got Talent España' han estado protagonizadas por un momento de máxima tensión que ha obligado a los cuatro jueces a apartar la mirada en determinadas situaciones, incluso a Risto Mejide. 'El diamante negro' trajo el equilibrio de manos al escenario del Teatro Nuevo Apolo de Madrid llegando a ascender nueve metros, pero en cierto momento del espectáculo perdió los bloques en los que se estaba sujetando y el jurado se esperó lo peor.

'El diamante negro' pierde los bloques en 'Got Talent'

", afirmó John H. Torres, el conocido como 'El diamante negro'. "", fueron las palabras que recordaron los jueces cuando los bloques se desmoronaron, aunque finalmente formaba parte de la actuación y estaba todo bajo control.

Mientras que Mejide o Florentino Fernández fueron los que más apartaban la mirada, Paula Echevarría acompañó en todo momento al 'Diamante' en su hazaña señalando la falta de seguridad: "No hay colchoneta ni hay línea de vida". No fue hasta que alcanzó los nueve metros que el participante se salvaguardó con la línea de vida, aunque Santi Millán remarcó que la usó para respetar la legislación, porque él no la había pedido y solía hacer sus shows sin ella.

'El diamante negro' logra cuatro síes

Una vez terminó la actuación, Echevarría continuó elogiando lo que acababa de presenciar: "Si este programa lo tuviera que ganar quien se la jugara, lo tendrías que ganar tú. Llevo en esta silla diez años, han pasado por aquí unos dos mil participantes y es la primera vez en mi vida que tengo que aparta la vista porque no puedo mirar". De hecho, sus compañeros también apartaron la vista, pero vieron lo suficiente como para ensalzar al 'Diamante negro' con sus cuatro síes.