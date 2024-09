Las redes se ensañan con Tamara Falcó en el estreno de 'Got Talent': "No tiene talento"

Por Alejandro Burrueco Marín |

'Got Talent España' ha estrenado su décima temporada con un claro reclamo: el fichaje de Tamara Falcó. Sin embargo, las redes se han ensañado con la marquesa de Griñón con multitud de mensajes, dejando claro lo dificultoso de su misión de relevar a Edurne. Aun así, el programa ha logrado liderar con su estreno haciendo un 14,4% de share, aunque ha sido el debut con menos espectadores de su historia: 1.041.000 espectadores.

Entrada de Tamara Falcó en 'Got Talent España'

Una de las críticas más repetidas hacían referencia a la procedencia de la fama de Falcó, que no tiene relación directa con ningún talento concreto: "cuando lo más cerca que ha estado ella del talento es a través de los billetes de papi y mami". "", insultaba una usuaria, con más suavidad que otros.

Además, las referencias a Edurne también se han multiplicado: "Maravilloso 'Got Talent', impresionantes todas las actuaciones, pero Tamara Falcó sustituyendo a Edurne es un craso error". Falcó también ha cosechado alguna que otra crítica buena, aunque con cuentagotas: "No entiendo el hate hacia Tamara Falcó en 'Got Talent', estoy viéndolo ahora y me estoy riendo un montón con ella, algunos dicen que es tonta (por su forma de hablar, imagino), pero de tonta no tiene un pelo".

Tamara Falcó, una persona sin ningún tipo de talento juzgando el talento de los demás.



La opinión de Tamara Falcó

Durante las grabaciones del programa pudimos hablar con Tamara Falcó sobre la sustitución de Edurne: "Sería imposible reemplazar a Edurne, yo estoy intentando ser yo que es lo que me han dicho desde la dirección del programa y es por lo que me han escogido". Además, incluso nos habló de sus talentos ocultos, a los que tanto se hace referencia en las críticas: "Mi talento oculto... No lo sé, porque está oculto, está megaoculto".