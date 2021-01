Diego Losada sale del paso tras el comentario de una reportera en directo: "Que te tranquilices"

La gran nevada por la borrasca Filomena no solo ha ocupado gran parte del territorio español, también ha cubierto toda la programación en la televisión. El Canal 24 horas de RTVE ha tenido a Diego Losada como principal presentador de los informativos durante el fin de semana donde ha ido informado de todos los estragos que ha causado el temporal en la capital del país. Debido a un problema de conexión, el periodista se ha visto en un pequeño aprieto por un comentario de una reportera la noche el sábado 9 de enero a las 23:55 horas.

???????? Las cosas a veces no salen a la primera, pero salen ???? pic.twitter.com/wEYaCnwSJy — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 9, 2021

Ana Rosa Berraquero estaba en mitad de la M-30, una de las autovías que fueron cortadas desde el viernes 8 de enero debido a la nieve. La reportera estaba esperando a que el espacio estuviese en directo para poder dar los últimos datos sobre la situación. No obstante, no se percató que Losada le había dado paso y sin querer soltó varios comentarios que no tenían que haberse escuchado: "Cinco, seis, siete...", para comprobar el retorno antes de la conexión.

"Sí, Ana Rosa, te escuchamos", recalcó el presentador a ver si su compañera se daba cuenta de que estaba en directo. "Que te tranquilices, me dicen", comentó la reportera provocando que el periodista soltase una pequeña sonrisa. Diego Losada volvió a intentarlo una vez más: "Adelante Ana Rosa te estamos escuchando, estás pinchada en directo", pero la comunicadora continuó hablando por el pinganillo: "Venga gracias. No, me están diciendo que no", seguía Berranquero sin darse cuenta.

La improvisación de Diego Losada

No ha sido un fin de semana fácil para los medios de comunicación, por ese motivo es habitual que puedan producirse fallos como este. Al ver que la reportera no le respondía, Diego Losada tuvo que salir del paso hasta que el canal pudiese conectar en directo con Ana Rosa Berranquero: "No la tenemos compañeros, cuando la probemos vamos a volver con ella", indicó Losada solicitando al equipo que no grabase a la joven.

"Disculpen son las cosas del directo, ya saben que Ana Rosa Berraquero lleva horas en la calle y al servicio del Canal 24 horas para contarnos distintas historias que se puedan dar a estas horas en la calle, recuerden que estamos a cinco minutos antes del toque de queda", informó Diego Losada mientras esperaba a dar paso a la reportera de nuevo. Pocos minutos después, el periodista pudo conectar con Berranquero, ya sin problemas: "Hola, buenas noches, os estoy escuchando. Os quería contar la situación que estamos viviendo aquí muy cerca de Torrespaña", continuó ya con normalidad el informativo.