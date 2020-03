'The Last of Us' de HBO encuentra a su primer candidato para interpretar a Joel

Cuando se anunció que HBO estaba desarrollando una serie de "The Last of Us" hace apenas dos semanas, era imposible imaginar que sus temáticas de aislamiento y devastación nos apelarían tanto en los tiempos del coronavirus. Sin embargo, hasta que no se lance la secuela del videojuego a finales de mayo, la preproducción de la adaptación se mantendrá paralizada, lo cual no ha impedido que un actor presente su candidatura a través de Twitter para protagonizarla.

Joel en "The Last of Us' y Rob McElhenney en 'Mythic Quest'

Aburrido por el confinamiento, Rob McElhenney pedía a los guionistas de la futura serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, que se dieran prisa para entretenernos durante estas semanas en las que pisaremos poco la calle: "Deberían dejar de ser tan egoístas y darse cuenta de que el mundo está encerrado y lanzar "The Last of Us Parte II" y la miniserie de 'The Last of Us' inmediatamente." Ante esa bromista petición, Mazin, creador de 'Chernobyl', ha respondido con audacia: "Para alguien acreditado en más de 150 episodios en televisión, parece que te confunde cómo se hace."

Y su compañero en el desarrollo, Druckmann, también ha hecho referencia a la exigencia del creador de 'Mythic Quest': "Tío, ¿qué me estás haciendo? Como si esta semana no hubiera sido suficientemente loca." Así, el codirector y guionista de "The Last of Us", hacía alusión al reportaje publicado por Kotaku en el que se exponían las duras condiciones en las que está trabajando el equipo de la secuela del videojuego para cumplir con su fecha de lanzamiento. Entonces, ha llegado el momento en el que McElhenney, conocido sobre todo por ser uno de los responsables de 'Colgados en Filadelfia', ha dejado caer jocosamente su candidatura para liderar el elenco de la serie: "Como el evidente favorito para interpretar a Joel, creo que es mi responsabilidad hablar por la comunidad."

Papel alternativo

No obstante, McElhenney no ha tardado en arruinar su divertida propuesta lanzándole una pullita a Mazin: "Viendo 'Chernobyl' pensaba que tenías algún tipo de magia oscura que te permitía crear obras maestras de la nada. Tu trabajo en "Superhero Movie" y "Scary Movie 4" no hacen más que corroborarlo." Un recuerdo que no ha pasado desapercibido para Mazin, que ha sentenciado el paso de McElhenney por la serie: "Morirás rápido y, sobre todo, fuera de cámara."