La disculpa de Portu por la valoración de Samantha en la Gala 3 de 'OT 2020': "Me expliqué terriblemente mal"

La noche del domingo 3 de febrero, 'OT 2020' celebró su Gala 3, en la que Javier Portugués, Portu, fue el encargado de comunicar a Samantha su nominación por parte del jurado. Una condición que también sufrieron Anne, quien fue salvada por sus compañeros, y Maialen y Nick, nominados definitivos de la noche. Aunque Samantha fue salvada por los profesores, el hecho de que Portu comparase su actuación junto a Eva, interpretando "Maniac", con la que hizo Lorena Gómez tras ganar 'OT 5', despertó numerosas críticas entre la audiencia. Algo por lo que el jurado decidió disculparse públicamente a través de su cuenta oficial de Twitter.

Eva y Samantha durante su interpretación de "Maniac" en la Gala 3 de 'OT 2020'

"Evidentemente, me he equivocado. Lo siento de verdad", publicó Portu, quien reconoció haber revisado la que fue la última valoración de la gala, al igual que vio el reparto de temas de la Gala 4, ante lo que confesó que "estuve muy desafortunado". "Por favor, que quede claro que mi intención era poner dos situaciones parecidas (...) y hacer una comparativa de la energía que me transmitían ambas y, en base a eso, dejar claro que la sensación que esperaba recibir (...) no era la que recibí", explicó el jurado, tras lo cual admitió que "me expliqué terriblemente mal". "Lo siento, y más tratándose de una artista como Samantha, que contagia bondad y que obviamente lo ha entendido (como mucha más gente, tal como he podido comprobar en mi propia piel durante todo el día de hoy) de la peor manera posible", añadió Portu.

"Culpa mía, por supuesto, por no haberme sabido explicar", prosiguió el jurado, antes de apuntar al hecho de que "lo que viene por delante va a ser muy duro", dada la obligatoria nominación de un mínimo de cuatro concursantes. "El nivel de subjetividad va a ser cada vez mayor como a todos les dé por hacerlo bien", reconoció Portu, antes de prometer tratar "de cuidar al máximo el discurso". El juez explicó que, aunque las nominaciones estaban acordadas entre los cuatro miembros del jurado, "la valoración personal de cada uno a la hora de comunicarlas es precisamente eso: personal". "De modo que ni Nina, ni Natalia ni Javier tienen absolutamente nada que ver con mis torpes palabras respecto a la comparación con Lorena. Eso es patinazo exclusivamente mío", aclaró el juez.

"Me gustaría decírselo a Samantha"

Los miembros del jurado de 'OT 2020' en la Gala 3

Durante su discurso, Portu también hizo referencia al comentario que lanzó sobre la posibilidad de tener más referencias musicales gracias a plataformas como Youtube. "Es algo que tenemos todos mucho más fácil hoy en día, y que hace años no era así. A eso y solo a eso me refería", matizó Portu, quien apuntó a que "parece que tampoco me expliqué bien por ahí". "Menudo minuto final de gloria el mío", añadió el jurado, tras lo cual señaló que "obviamente ya sé que los concursantes no tiene ese acceso".

"Por último, si la productora lo tiene a bien dentro de la escaleta del próximo programa, aunque sean treinta segundos, me gustaría poder decírselo directamente a Samantha (en público) al inicio de la gala", confesó Portu, quien apuntó al hecho de que "tenemos estrictamente prohibido cualquier contacto con los concursantes, cosa que entiendo". "Lamento la torpeza. Juro que no hay mala intención y os aseguro que ningún miembro del jurado tiene enfilado a nadie", prosiguió el juez, tras lo cual añadió que acudían a cada gala "con la esperanza de disfrutar de actuaciones sorprendentes y emocionantes". "Esto no es fácil y yo personalmente lo he aprendido de un guantazo. Disculpen", concluyó Portu.