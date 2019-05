Noemí dice adiós al negocio de la "brillifurgo" en 'Los Gipsy Kings' disgustando a los Salazar

Las cosas se han torcido para la familia Salazar en la nueva entrega del programa 'Los Gipsy Kings'. Cuando no cabía más felicidad en el cuerpo de Raquel Salazar que había preparado un bocadillo de tortilla a su hija para celebrar lo bien que les había ido con las ventas de la "brillifurgo", Noemí soltó la bomba que provocó un distanciamiento entre madre e hija.

Las Salazar en 'Los Gipsy Kings'

Noemí ha decidido abandonar el negocio de la "brillifurgoneta", ya que no es lo que había soñado. "Estar paradas en medio de un descampado pasando frío no es lo que teníamos pensado". También quiso hacer alusión al estado del vehículo, asegurando que está a punto de morir y que no llegaría ni a Córdoba. Su madre ha querido animarla recordándola el as que tienen debajo de la manga: las bodas balinesas.

Sin embargo, Noemí aseguraba que si nadie tiene ese negocio será por algo y daba el mayor disgusto a su madre: "Te he apoyado en todo pero yo ya no quiero más brillifurgo". Raquel Salazar aseguró que dejar el negocio era dejarla a ella y se sintió muy decepcionada. Además, la matriarca sospechó que su hija debe de tener algo entre las manos, ya que la nota muy rara y decidió perseguirla.

Conductora de primera

Por si fuera poco para la familia Salazar, Noemí ha decidido sacarse el carné de conducir en busca de una mayor independencia y su madre ha valorado su vida por primera vez tras ser testigo de su primera clase práctica por las calles de Cuenca. La joven se ha sentido la reina de la carretera y no ha dudado en pisar el acelerador hasta el punto de que Raquel ya ha decidido no volver ejercer de acompañante porque no le parece una buena forma de morir.