El disgusto de Violeta Mangriñán al encontrarse destrozado su coche de lujo dos meses después de estrenarlo

Violeta Mangriñán se ha llevado un gran disgusto cuando la noche del 8 de octubre se dirigió a su coche y se encontró que no estaba en el mismo estado en el que lo había dejado. Tras recomponerse del susto y subir ya al interior del vehículo, quiso compartir con sus seguidores de Instagram sus sentimientos después de lo que acababa de ocurrir.

Violeta Mangriñán, relatando lo ocurrido

"Siempre he visto muy cobarde a la gente que por tratar de hacerle daño a alguien o fastidiarle le hace algo a su coche", contaba la valenciana antes de afirmar que había sido víctima de algo así: "A mí me habéis reventado la puerta del coche, pero yo igualmente tengo el coche a todo riesgo", comentaba aclarando que no le iba a suponer gran problema el destrozo porque lo lleva "a arreglar y ya está".

Sin embargo, Violeta se puso reflexiva y no entendía porqué alguien disfruta haciendo este tipo de actos. Por ello, lanzó una serie de preguntas a sus seguidores: "¿La persona que me ha hecho eso en el coche, ¿realmente va a dormir mejor hoy? ¿Le va a traer algo bueno la vida por haberme hecho eso? ¿Va a ganar algo con eso? ¿Se siente más guay? ¿Se siente más valiente? Yo no sé".

"Creo fielmente en el karma"

Para acabar de retransmitir lo ocurrido, confeso que cree "fielmente en el karma. Si tu haces el mal, te volverá el mal; si haces el bien, te volverá el bien". Además, por si el autor o autora del estropicio le estaba viendo o al menos hubiese gente que se sintiera identificada, se despidió en sus stories de Instagram diciendo: "La gente mala se destruye ella solita, pero qué cobardía".