Violeta Mangriñán confiesa que ha recaído en la anorexia: "Es mi talón de Aquiles"

Violeta Mangriñán se caracteriza por su sinceridad a la hora de compartir los aspectos más íntimos de su vida con sus seguidores, como sus operaciones estéticas o sus problemas de salud. Esta vez, la extronista ha confesado en la web de Mediaset que ha recaído en la anorexia, una enfermedad que ya había padecido en el pasado y que la valenciana piensa que siempre le acompañará: "Creo que uno nunca se termina de curar del todo de la anorexia, es como un alcohólico o un drogadicto, siempre está la vocecita en tu cabeza aunque estés bien".

Violeta Mangriñán confiesa que ha recaído en la anorexia

La exconcursante de 'Supervivientes 2019' ha explicado que uno de sus principales objetivos vitales es hacer deporte de manera regular y comer bien, lo que ella entiende como ingerir ensaladas o proteínas; pero que cuando no puede seguir esta dieta autoimpuesta y se come una pizza o un helado le da un "bajón enorme". A Violeta le afecta tanto no seguir su dieta que la culpabilidad le impide comer "en dos o tres días". Ha confesado que puede pasar un día entero incluso habiendo ingerido tan solo una rodaja de melón.

La extronista ha reconocido que tiene un problema, pero que no es "enferma terminal". Su novio, Fabio Colloricchio, le ha pedido que busque ayuda porque él "no la comprende" y Violeta ha decidido contactar con una psiquiatra especializada en Trastornos de Conducta Alimentaria. "Me encantaría que fuese de otra manera y no tener esa mierda en la cabeza, pero es que no puedo", ha explicado la valenciana muy triste.

Marta López Álamo, su gran apoyo

Violeta también ha contado a sus seguidores que su gran apoyo en estos momentos es Marta López, la actual novia de Kiko Matamoros, a la que reconoce tener "martirizada". La influencer ha elegido a la modelo como su confidente porque ella también sufrió la anorexia y necesita que alguien que haya pasado lo mismo entienda su problema, pues ni su novio ni el resto de sus amigas lo comprenden.

Mangriñán, que se ha sincerado diciendo que compartir sus debilidades o "trapos sucios" le daba vergüenza, ha finalizado su mensaje reconociendo que la anorexia es su "talón de Aquiles" y pidiendo a sus seguidores y haters que no la juzguen ni la ataquen porque sería "cruel". "El karma os va a dar lo que os merecéis", ha sentenciado la extronista.