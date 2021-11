Disney+ pone fecha a "El último duelo", "Encanto" y el reboot de 'The Wonder Years'

The Walt Disney Company se ha desprendido, por ahora, del controvertido Acceso Premium y ha vuelto a confiar plenamente en las salas de cine... más o menos. En vez de ofrecer simultáneamente en Disney+ y la gran pantalla sus grandes apuestas cinematográficas, como sucedió con "Viuda Negra" o "Cruella", ahora la estrategia pasa por recortar las ventanas de exhibición para acelerar el debut de los films en la plataforma. En ese sentido, los dos próximos títulos que se adhieren a esa política son "El último duelo" y "Encanto", que ya tienen fecha de estreno.

"Encanto"

Con motivo del Disney+ Day, la celebración del segundo aniversario del servicio digital, el gigante del entretenimiento ha dado unas pinceladas de lo que cabe esperar en el futuro cercano. El calendario estará marcado por el debut de la nueva película de Ridley Scott, "El último duelo", el 15 de diciembre. Estrenada en cines el 29 de octubre, esta apuesta histórica liderada por Jodie Comer, Adam Driver y Matt Damon enfrenta a dos caballeros tras el abuso de una dama.

Por su parte, "Encanto", la nueva cinta con tintes musicales de Walt Disney Animation Studios, llegará a Disney+ el 24 de diciembre, menos de un mes después de su irrupción en los cines, que tendrá lugar el 26 de noviembre. Así pues, este relato, protagonizado por una familia envuelta en magia, seguirá los pasos de "Soul" para entretener a toda la familia en la época navideña.

El regreso de un clásico

En lo respectivo al apartado televisivo, Disney+ también ha desvelado que el reboot de 'The Wonder Years' verá la luz el 22 de diciembre, justo tres meses después del arranque de sus emisiones en ABC. Por último, el documental de National Geographic 'The Rescue', que recuerda el rescate de varios niños atrapados en una cueva en Tailandia, estará disponible a partir del 31 de diciembre.