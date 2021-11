El Universo de Marvel no para de reajustarse. Como si de una criatura viva se tratara, la franquicia estrella de The Walt Disney Company ha vivido múltiples retrasos últimamente, alterando las fechas en las que veremos las cintas de la Fase 4, aunque no su orden. En cuanto al apartado televisivo, pese al revés de la pandemia se habían mantenido los lanzamientos previstos para 2021, a excepción de 'Ms. Marvel', cuyo debut acaba de sufrir un desplazamiento mayor de lo previsto.

'Ms. Marvel'

En repetidas ocasiones se había remarcado que la serie que introducirá a Kamala Khan en el UCM llegaría antes del final de 2021, al igual que 'Ojo de Halcón'. Sin embargo, la ausencia de novedades con respecto a 'Ms. Marvel' ya dejaban entrever que su lanzamiento se aplazaría algunos meses, aunque finalmente ese retraso será de casi un año, ya que desde Disney se ha confirmado que no estará disponible hasta otoño de 2022.

"En el cuarto trimestre [de 2022], por primera vez en la historia de Disney+, lanzaremos contenido original de Disney, Marvel, 'Star Wars', Pixar y NatGeo, todo en un trimestre. Esto incluye títulos tan esperados como 'Ms. Marvel', 'Andor' y 'Pinocho'", ha asegurado Christine McCarthy, CFO de Disney, como recoge CNET. Con estas declaraciones también se confirma que el spin-off de "Rogue One", 'Andor', estará disponible en la plataforma de streaming a finales de 2022.

Efecto dominó

El retraso de 'Ms. Marvel' se podría deber a diferentes factores, como, por ejemplo, la necesidad de retornar al rodaje para solventar posibles inconsistencias o simplemente por las dificultades impuestas por la pandemia durante la producción. En cualquier caso, cuando finalmente veamos el debut de Iman Vellani como Kamala no tardaremos en reencontrarnos con ella, ya que su aparición en "The Marvels", la secuela de "Capitana Marvel", está asegurada.