Disney+ prepara una adaptación televisiva de "Socios y sabuesos"

Disney continúa con su estrategia de rescatar de su catálogo viejos éxitos y convertirlos en serie de televisión. Tras 'The Mandalorian' o 'High School Musical: The Musical: The Series', le ha tocado el turno a "Socios y sabuesos", la popular comedia de finales de los ochenta protagonizada por Tom Hanks y Beasley, su entrañable (y baboso) partener perruno, que podría contar con una adaptación televisiva en Disney+.

Tom Hanks y Beasley, protagonistas de "Socios y sabuesos"

Dirigida por Roger Spottiswoode, "Socios y sabuesos" ("Turner & Hooch") se centraba en Scott Turner (Hanks), un detective de la policía "compasivamente pulcro" cuyo limpio y ordenado mundo da un vuelco cuando se ve obligado a formar equipo con un babeante perro guardián llamado Hooch para resolver un crimen.

El proyecto, que aún se encuentra en su fase inicial, proviene de 20th Century Fox TV y corre a cargo de Matt Nix, creador de series como 'The Gifted' y 'Burn Notice', que se encargaría de escribir el guión de la serie y asumiría la producción ejecutiva si finalmente siguiese adelante.

En busca de producciones familiares

La plataforma de streaming de Disney está buceando en el extensísimo catálogo de Disney y 20th Century Fox en busca de contenido familiar con el que ampliar su oferta de producciones originales. 'The Mandalorian', la primera serie de acción real de la saga "Star Wars", ha provocado una auténtica fiebre gracias a Baby Yoda, pero esto es tan sólo el principio. Pronto llegarán las series centradas en Loki (Tom Hiddleston) y Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), que darán el pistoletazo de salida al alud de spin-offs televisivos de la franquicia marvelita de "Los Vengadores" que prepara Disney+.