La serie de 'High School Musical', atacada por tener personajes gais

No son pocas las voces que llevan años pidiendo que Disney se abra a la diversidad e incluya personajes que sean abiertamente LGBTI+. Sin embargo, ahora que la corporación ha incluido dos personajes gais en 'High School Musical: The Musical: The Series', los primeros de la franquicia musical, medios conservadores han criticado la decisión.

Seb y Carlos en 'High School Musical: The Musical: The Series'

"'High School Musical' sigue, desafortunadamente, en su declive hacia la propaganda liberal", expresaba la periodista Lindsay Kornick en Newsbusters, una página de noticias de corte conservador. "Lo único peor que la horriblemente aburrida y complaciente trama son los medios glorificándola", critica. En el mismo artículo añade que "Hollywood no se detendrá hasta normalizar cualquier degeneración".

En el punto de mira de Kornick está "Homecoming", capítulo en el que Carlos (Frankie Rodriguez) le pide a Seb (Joe Serafini) que sea su pareja para el baile. Los dos personajes terminarían bailando juntos. No son los únicos personajes LGBTI+ de la serie, puesto que la protagonista Nini (Olivia Rodrigo) tiene dos madres, aunque el papel de estas es secundario.

Homofobia sin tapujos

Kornick no ha sido la única que ha atacado a Disney por este capítulo. En la radio cristiana CBN, Steve Warren acusaba a la compañía de "inculcar la agenda LGBTQ en los niños". Tampoco se libró de críticas 'Arthur', serie animada que mostró una boda gay, capítulo que terminaría por ser no emitido en la televisión pública de Alabama.