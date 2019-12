Baby Yoda, de 'The Mandalorian', ya tiene su propio Funko y camisetas que pueden reservarse

El apabullante éxito de El Niño, el personaje de 'The Mandalorian' bautizado por las redes sociales como Baby Yoda, ha sido totalmente inesperado. Una prueba de ello es que Disney pensó que podría ocultar su existencia para evitar spoilers simplemente no mostrándolo en tráilers y evitando licenciar merchandising en que apareciese. Ahora que el poder de su adorable carita y sus dulces ojitos ha demostrado sobrepasar cualquier previsión, un juguete de este personaje parecería el regalo perfecto para Navidad, pero no existen productos oficiales debido a este mal cálculo de la productora. Sin embargo, hay algunas alternativas.

El Funko de Baby Yoda y una camiseta diseñada por AwesomeWear para La Tostadora

Lo más inmediato se puede encontrar en el terreno textil. La Tostadora es la primera web que ha sacado diseños basados en el pequeño alienígena. Aunque El Niño no haya probado que hable como el maestro Jedi al que tanto se parece, estas camisetas ya le atribuyen primeras palabras tales como "poderosa en mí la monería es" o "amarme debes". La variedad de diseños es notable, y algunos hasta cruzan referencias con otras franquicias, al presentar al bebé como en la mítica escena de "El Rey León" en que Rafiki sujeta a Simba o al mostrar un diseño con el estilo gráfico del cómic "Lobo solitario y su cachorro".

Todas estas camisetas se pueden encontrar en la web de venta por internet por un precio de entre 17 y 20 euros. Eso sí, todos los artículos están sometidos a una oferta por la que no se cobran los gastos de envío, lo que se suma a otra por la que un pedido de dos artículos cuenta con un 20% de descuento y uno de tres con uno del 25%. Una oportunidad para comenzar a presumir de tener de tu parte al ser más lindo de la galaxia.

Para llevárselo a casa

Si lo que buscas es poder sostener al propio Baby Yoda en tus manos, ya puedes comprar las primeras opciones. De las más baratas y originales es, como suele ser habitual, la figura de Funko Pop!, que se puede encontrar en Pop in a Box por 11,95 euros. Por un poco más, 29,99 euros, puedes tener un peluche de 28 centímetros del personaje, como el que se oferta en Zavy. Eso sí, aunque la compra se haya abierto ahora, ambas opciones son una preventa que no se enviará hasta el 30 de mayo, momento en el que se libere el merchandising con el personaje.