Disney sorprende con su primera protagonista bisexual en la serie de animación infantil 'The Owl House'

El viaje es largo y lento, pero parece que estamos avanzando. Aunque Disney no haya destacado especialmente por su representación del colectivo LGBTQ+ en sus producciones para la pequeña y gran pantalla, poco a poco van poniéndole remedio. Después de presentar a algunos personajes queer en sus series, Disney Channel se atreve con la primera protagonista bisexual de una ficción animada de la compañía.

'The Owl House'

El canal estrenó el pasado 8 de enero 'The Owl House', una serie de animación infantil que sigue las aventuras de Luz Noceda, una adolescente que puede convertirse en bruja a través de un portal a otra dimensión. Durante los primeros capítulos, la joven se siente atraída por chicos, pero el 15 de agosto comenzó un romance con otra bruja, Amity Blight.

"Durante el desarrollo de la serie fui muy abierta sobre mi intención de incluir niños queer en el reparto principal. Soy una mentirosa horrible, creo que meterlo a escondidas hubiese sido difícil. Cuando nos dieron luz verde, ciertos líderes de Disney me dijeron que no podía representar ninguna forma de relación bi o gay en el canal", explica la creadora de la serie, Dana Terrace, en su cuenta de Twitter. "¡Soy bisexual! Quiero escribir un personaje bisexual, ¡demonios! Por suerte, mi cabezonería valió la pena y ahora tengo mucho apoyo del actual liderazgo de Disney", añade.

Diversidad en Disney

Aunque Luz Noceda es la primera protagonista bisexual de la compañía, no es la primera representación LGBTQ+ que encontramos en el universo Disney. 'Star contra las fuerzas del mal' ya incluyó un personaje bisexual secundario en su cuarta temporada. Por otro lado, la serie de acción real 'Andi Mack' mostró al primer chico en declararse abiertamente gay y el corto "Out" a una pareja homosexual. Peor suerte corrió la adaptación televisiva de "Con amor, Simon", titulada 'Love, Victor', que pasó de Disney+ a Hulu por no considerarse adecuada para la plataforma de The Walt Disney Company. Sorprendentemente, todavía no tiene ni fecha ni plataforma confirmada en España.