Por Fernando S. Palenzuela |

Disney+ ha empleado el marco del FesTVal de Vitoria-Gasteiz para dar a conocer una de sus apuestas más ambiciosas de la temporada. Se trata de 'Regreso a Las Sabinas', que viene a darle un vuelco tanto a las series diarias como a las plataformas al ser la primera que se emite por streaming en España. Su estreno está previsto para el 11 de octubre y la idea es que la emisión sea por las mañanas, en torno a las 8 horas.

Rueda de prensa de 'Regreso a Las Sabinas' en el FesTVal

"Lleva haciéndose mucho tiempo esta serie, y viene a completar una estrategia de ficción original, hablamos con nuestros socios de Diagonal, que son pioneros en las diarias, pero queríamos algo diferente", contaba Sofía Fabregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ en España. ", y es una apuesta segura porque hay un público para este género, aunque también es arriesgada".

Jordi Frades, director del proyecto y vinculado a Diagonal (Banijay Iberia) ha dado a conocer el punto de vista desde la perspectiva de la productora. "Tenemos una trayectoria en diarias y a veces hemos pensado si llegaría a ocurrir esto que ha pasado ahora. Hay gente que dice que las plataformas no deberían de hacer lo mismo que las lineales... ¿por qué?". El realizador ha expresado que querían apostar por algo distinto, pero sin olvidarse del público habitual de la ficción diaria: "Somos conscientes de que estamos abriendo un nuevo género, y esto es una vía más muy positiva y beneficiosa para la industria".

"'Regreso a Las Sabinas' surge de la pregunta de qué estarías dispuesta a perdonar, porque el tema de la serie es el perdón. Primero fue la idea, pero luego una unión, una fe y un interés juntándose los astros", revelaba Eulàlia Carrillo, guionista. En suma, la directiva de Disney+ ha afirmado que la idea inicial es que la serie solo esté compuesta por una temporada cerrada, por lo que no habrá segunda tanda una vez que finalice.

Una radiografía de los personajes

A la rueda de prensa también ha asistido parte del elenco de la ficción, quienes han contado datos de sus personajes y su experiencia en la diaria. "Gracia es una mujer con carácter, decidida, luminosa, con una parte tierna y noble. Es una persona en alerta por cosas duras de su infancia. Y trata mucho de volver a sus orígenes", aportaba Celia Freijeiro sobre su papel.

Celia Freijeiro, Andrés Velencoso y Natalia Sánchez en la presentación de 'Regreso a Las Sabinas'

Andrés Velencoso, por su parte, ha expresado las dificultades de estos seis meses de rodaje: "Ha sido un trabajo de involucrarse mucho, de no tener más vida durante 6 meses, pero ha sido maravilloso y me llevo una familia". Además, ha hablado de Miguel, el personaje al que da vida: "Es todo corazón, es vulnerable, aparentemente feliz, se va a casar con Esther, pero un torbellino del pasado llamado Gracia remueve sus cimientos y ahí está el conflicto: qué es lo que quiero y qué es lo que la gente espera de mí".

Y hablando de Esther, llega el turno de Natalia Sánchez, quien conoce a la familia de Diagonal por su trabajo en 'Sueños de libertad': "Cuando me llamó Jordi enseguida fue un sí, porque he trabajado con ellos, sé que te cuidan, te miman", expresaba muy emocionada. "Esther es una persona muy herida, que intenta sobreponerse. Es una persona muy normal hasta que algo remueve. Siempre ha vivido con su madre, su vida es feliz con su prometido, pero cuando se toca la tecla aparece esa herida tan grande donde se tambalea todo".

"Nunca había trabajado con un equipo tan bueno. Se han alineado los astros y podemos estar muy orgullosos, no solo por el resultado, sino por el trabajo", añadía María Casal, quien aseguraba que Paca, su personaje, es "el más bonito" que ha interpretado: "Es corrupta, borde, maleducada, no respeta a nadie... y todo lo hace por amor". Por último, Miquel Fernández tiene claro que la unión de Disney y Diagonal va a ser "un win win, un éxito": "Mi personaje es el hermano de Miguel y es el alcalde del pueblo. Tiene una vida tranquila hasta que llega Gracia y hace que todo explote. Mi personaje puede ser el que más arco tenga. No voy a hacer spoiler, pero no tiene nada que ver cómo empieza con cómo acaba".