Divinity une prostitución y moda en 'Verdades secretas', su nueva telenovela

Si las series turcas se han convertido en un auténtico fenómeno de audiencia, Divinity está dispuesta a seguir explotando el filón de las telenovelas diarias, pero en este caso ampliando el espectro a las producciones brasileñas. A los actuales éxitos 'Erkenci Kus (Pájaro soñador)' o 'Kara Sevda (Amor eterno)' se les suman ahora dos nuevos proyectos: 'Totalmente diva', que se estrena el lunes 17 de junio y 'Verdades secretas', un nuevo proyecto que arrancará en unas semanas en la cadena temática de Mediaset.

Protagonistas de 'Verdades secretas'

Esta nueva ficción que ha sido confirmada ahora por parte de Divinity es una de las producciones brasileñas de más éxito en los últimos años. La reconocida cadena de televisión Rede Globo es la responsable de esta ficción que se emitió en verano del pasado año 2015 y que cuenta con una única temporada de 64 episodios. La telenovela se convirtió en su día en un auténtico fenómeno de audiencia en su país de origen, siendo reconocida incluso por la crítica al ganar el Premio Emmy Internacional a Mejor Telenovela en 2016. Ahora aterriza en Divinity y lo hace dispuesta a replicar este gran éxito pero en nuestro país.

La prostitución y la moda se unen en este proyecto protagonizado por Camila Queiroz y Rodrigo Lombardi y que narra la historia de Arlette, una joven que llega a São Paulo con ganar de comerse el mundo. Quiere cambiar radicalmente su vida y convertirse en toda una modelo internacional, pero lo que no espera en su llegada a la capital es que conseguirlo no le resultará nada fácil ya que terminará trabajando como prostituta de lujo para poder ayudar económicamente a su familia. En mitad de este importante conflicto conocerá a Alex, un joven seductor y rico que no tardará en obsesionarse con ella. El amor, los celos, la pasión y los conflictos serán constantes en esta relación que marcará el eje vertebral de 'Verdades secretas'.

Alessandra Ambrosio participará en la serie

Esta ficción en la que podremos ver en varios capítulos a la top model Alessandra Ambrosio, que en su día fue una de los ángeles más reconocidos Victoria's Secret se unirá a 'Totalmente diva', ficción que a partir del lunes 17 se junio se emitirá diariamente a las 18h15 en Divinity. La ficción que se integrará en el sello temático "Te como a series" es la adaptación televisiva del oscarizado largometraje "My Fair Lady", siendo además nominada al Emmy Internacional a la Mejor Telenovela en 2017 y vendida a más de un centenar de países, convirtiéndose así en un auténtico fenómeno mundial.