'Erkenci Kus': Can sorprende a Sanem pidiéndole que se case con él

La relación entre Can y Sanem parece haber encontrado por fin un poco de poco de luz entre tanta nube gris en 'Erkenci Kus: Pájaro soñador', la exitosa ficción diaria turca que emite Divinity. El personaje interpretado por Demet Özdemir ha confesado a su madre la relación que mantiene desde hace tiempo con el fotógrafo, un paso importante hacía delante pero no suficiente para la joven que está cansada de ser la comidilla de todos sus compañeros de trabajo.

Can y Sanem, protagonistas de 'Erkenci Kus'

Tras hablar de sus sentimientos con Can, este le confiesa: "No puedo vivir sin ti, sin abrazarte. Te quiero siempre a mi lado". Opinión que Sanem comparte pero considera que todo es "demasiado complicado" y que ni su madre ni la gente les va a dejar nunca en paz: "Hablarán cada vez más. Mi madre no tardará en hacernos preguntas. Se cuestionará que cuándo nos vamos a casar o cuándo nos vamos a comprometer".

Una preocupación que el personaje interpretado por Can Yaman parece no compartir: "No crees que estas exagerando un poco, no importa lo que digan los demás". Unas palabras que no levantan el ánimo de su amada que vuelve a cubrirse de lágrimas. Es entonces cuando Yaman no ve otra solución que darle a su amante lo que tanto tiempo llevaba buscando: "Qué más da, pues nos casamos". Su pareja no duda en mostrarse completamente perpleja pero feliz y es que sin duda nos acercamos al que bien seguro será uno de los momentos más esperados y bonitos de la vida de ambos personajes. ¿Estamos ante la esperada boda en 'Erkenci Kus'? Eso parece.

El gran éxito de Divinity

Es ya un hecho el gran éxito que las series turcas están cosechando en España, como ha sido el fenómeno de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'. La telenovela ha logrado incrementar en un 53% sus datos desde la primera emisión y se ha convertido además en un éxito social, acumulando ya más de 178.000 comentarios. Unos datos que evidencian el motivo por el que Divinity habría decidido enlazar el final de la primera temporada con el comienzo de la segunda, evitando así dar un descanso al exitoso formato. La ficción por tanto ocupará la franja de tarde de la temática durante todo el verano.