Una pequeña drag queen de 10 años emociona a Nagore Robles en 'Adivina qué hago esta noche'

'Adivina qué hago esta noche' permite a sus concursantes ganar dinero si adivinan los talentos más insólitos y ocultos de diferentes personas. El programa presentado por Santi Millán, estrenado el pasado mayo, ya ha regalado a la audiencia grandes momentos difíciles de olvidar. Uno de los momentos más especiales del concurso fue protagonizado por un niño de diez años lleno de color y luz.

Peter y el concursante de 'Adivina qué hago esta noche' se abrazan

Peter, de 10 años, sorprendió al jurado con una actuación musical al más puro estilo drag queen. Con unos brillantes tacones de alza y una peluca azul, el pequeño dejó a todos con la boca abierta y los pelos de punta. "Desde pequeñito yo veía a las drag queens de Canarias en la tele y me encantaban", contó. A partir de ese momento, empezó a robarle los tacones a su madre y a maquillarse.

"Yo le dije a mi madre 'mamá, yo quiero ser drag queen' y ella me dijo que encantada", añadió Peter. El público comenzó a aplaudir emocionado por el discurso del pequeño. Javi, el concursante de la noche, no pudo contener la emoción ante la valentía de Peter: "Me da igual haber perdido. Yo sufrí mucho de pequeño por mi sexualidad y me emociona ver esto". Junto a él, su ayudante Nagore Robles apenas pudo esconder su admiración.

Toda una reina en las redes

Peter, más conocido como Peter Princesa Arcoiris, cuenta con más de 11.000 seguidores en Instagram, donde el pequeño comparte todos sus looks. En su biografía se define como el primer "Drag Kid de España" y es que llama enormemente la atención cómo, desde una edad tan temprana, Peter expresa sin miedo su pasión por las drag queens, un fenómeno al alza gracias a programas como 'RuPaul's Drag Race'.