Manila Luzon demuestra que hay reinas sin corona en su primer espectáculo en Madrid

Manila Luzon visitó nuestro país por primera vez para ofrecer un show en solitario a sus fans españoles. La concursante de la tercera edición de 'RuPaul's Drag Race' y la primera y la cuarta de 'All Stars' fue la protagonista este viernes de su propio espectáculo al más puro estilo de los que se ofrecen en Reino Unido y Estados Unidos.

La aclamada reina -pero, infortunios del destino, nunca ganadora- no se subió al escenario pisando con el tacón derecho, aunquecomo si acabara de ponerse las gafas de lectura ("'cause reading is what?!"). Resolvió los problemas técnicos que interrumpieron su primera canción con el temperamento que le caracteriza y: "Hoy estamos aquí para celebrar lo que somos, ya seas homosexual, bisexual, trans... o esos técnicos que están ahí al fondo".

Manila Luzon, concursante de 'RuPaul's Drag Race'

Hay reinas que no llevan corona y Manila salió adelante una vez más. Para alivio de los fans (a algunos de los cuales los había conocido en un encuentro previo en el que se fotografiaron junto a ella), no hizo un sashay away y continuó el espectáculo, dividido en tres actos. Lució tres looks, cada cual más extravagante que el anterior: del flamenco de "Go Fish", canción que hace referencia al "corte de cabeza" ejecutado por Naomi Smalls en el concurso, a un outfit manga y otro más andrógino en el que se liberaba de las constricciones del tuck.

Demostrando siempre que ella es dueña de su propia carrera hasta el punto de bordear los límites de la crítica hacia la propia RuPaul, interpretó varios de sus temas, se deshizo en halagos hacia los hombres españoles y jugó con el espanglish en sus monólogos, sin duda la parte más aplaudida en la sala. Como no podía ser de otra forma, la artista reservó también un espacio a la reivindicación con cierta provocación. "En tiempos de Jesús no se te permitía ser gay, ser una guarra, comer cerdo o pescado. ¡Gracias a Dios que no estamos en tiempos de Jesús!", exclamó, celebrando la libertad en el inicio del mes del Orgullo.

Brilló en la escena drag española

Manila Luzon compartió el escenario de la sala madrileña Zenith junto a Supremme Deluxe, Killer Queen y Ariel Rec, que dejaron el pabellón del drag español bien alto. Aunque poco a poco va adquiriendo un tono más internacional, fruto del fenómeno que está siendo 'RuPaul' a través de Netflix, el público agradeció las bromas made in Spain y los lip syncs con temas de nuestra música como el mítico "Como una ola", de Rocío Jurado.

El evento, promovido por la compañía Drag Hole, es el primero de una serie de espectáculos que traerán a España a las concursantes de 'RuPaul's Drag Race'. Trinity The Tuck, concursante de la novena edición y ganadora de 'All Stars 4', será la segunda en viajar a Madrid el próximo 21 de septiembre.