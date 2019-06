Irene Junquera desvela su talento musical y emociona al público de 'Adivina qué hago esta noche'

Algunas celebrities españolas son pequeños diamantes en bruto con talentos aún por descubrir. 'Adivina qué hago esta noche', presentado por Santi Millán, es el lugar perfecto para descubrir lo que esconden algunas de las personalidades más conocidas del país. Este lunes fue el turno de Irene Junquera que, más allá de su faceta como periodista, oculta un talento muy especial que puso a todos los pelos de punta.

Irene Junquera, en 'Adivina qué hago esta noche'

"He de decir que lo paso fatal", confesó la presentadora sobre la demostración en público de su talento oculto. Javi, el concursante de la noche, apostó por la opción de que Junquera imitaba a Michael Jackson, descartando por completo el resto de posibilidades: tocar el piano, ser una drag queen o hacer malabares, entre otras. Tras tomar su decisión, Irene abandonó el plato ante la expectación de todos.

De pronto, la periodista comenzó a tocar el piano dejando al público con la boca abierta. Al terminar la breve pieza, Javi, Nagore Robles y el público aplaudieron emocionados. Santi Millán no dudó en alabar la valentía de Junquera, recalcando que era la segunda vez que tocaba el piano en público: "Y espero que sean muchas más", añadía. A pesar de no haber adivinado el talento, Javi no pudo contener la emoción al ver a la presentadora demostrando su don.

Muchos talentos por descubrir

Irene no ha sido la única celebrity que se ha atrevido a demostrar su talento oculto. Carlota Boza, la hija pequeña de los Cuquis en 'La que se avecina', fue otra invitada VIP del programa de Cuatro y su actuación no dejó indiferente a nadie. Más allá de su capacidad actoral, Carlota tiene una gran talento musical: sabe tocar el violonchelo.