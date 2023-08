Una drag queen se desmaya antes del lip sync en 'Drag Race Down Under' y RuPaul lo aplaza

Por Almudena M. Lizana |

Por primera vez en la historia del formato de 'RuPaul's Drag Race', RuPaul ha tenido que aplazar el mítico lip sync del final de cada episodio por un motivo de fuerza mayor. Nada más informar a las concursantes de quiénes habían iban a eliminación, una de ellas empezó a encontrarse mal.

'RuPaul's Drag Race Down Under'

Se trataba de. Segundos después de que RuPaul pronunciase que una de las dos debía irse a casa, Glaze empezó a sentir cómo le faltaba el aire, tambaleándose ligeramente. Entonces, tanto la presentadora como los jueces del programa le preguntaron a la drag queen cómo se encontraba.

Ivory Glaze no respondía y fue entonces cuando tuvo que intervenir el equipo médico del programa, así como sus compañeras, quienes la ayudaron a tumbarse en el suelo al sufrir ese vahído. Tras recuperarse levemente del desmayo, la reina volvió a plató para intentar luchar por su continuidad en el talent show de Australia, Nueva Zelanda y Samoa.

Una decisión dura

Sin embargo, RuPaul decidió que no era el momento para hacer un lip sync. "Chicas, he tomado mi decisión. Por la seguridad de nuestras reinas y para asegurar una competencia justa, vamos a terminar el show ahora", anunciaba la drag queen. "Rita, Ivory, comenzaremos el episodio de la próxima semana con el 'lip sync for your life'. No literalmente, Ivory", bromeaba la conductora.