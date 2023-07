'Y ahora, Sonsoles' rebaja a "se disfrazó de Avatar" el arte de Onyx ('Drag Race') en la jornada del 23J

Por Redacción |

A Onyx, reina de la segunda edición de 'Drag Race España', le tocó estar en una mesa electoral la jornada del 23J. Desde que se lo notificaron, ha estado alimentando las redes sociales con contenido que se ha ido viralizando, al igual que durante la jornada de votaciones.

Sonsoles Ónega y Onyx, en 'Y ahora, Sonsoles'

Al día siguiente, ' Y ahora, Sonsoles ' invitó a la drag a su plató para comentar con ella toda la experiencia que comenzó levantándose mucho antes de lo normal para ir", comentaba. Se encontró con un sacerdote cara a cara ("si hubiera estado un poco más me habría hecho un sacerdote") y también con Zahara , siendo estas algunas de las anécdotas que contó. Otra de ellas es que se equivocó de mesa y temía que le mandaran para casa: "No me he puesto yo la peluca para nada", pensaba.

"¿La gente no te confundía con un Avatar?", le preguntaba Juan Dávila, desatando las risas en el plató, a lo que Onyx, que aparentemente no le hizo mucha gracia la pregunta, respondía: "Igual vengo del planeta de Avatar y la gente no se dio cuenta". Poco después, otro colaborador hacía un comentario sobre la gente que va disfrazada a votar y la drag le preguntó: "¿A ti te parece que voy disfrazada?".

Ni se "disfrazó" ni iba de Avatar

Lo curioso es que aparte de estos comentarios, en el faldón de la entrevista en el programa de Antena 3 se podía leer "Se disfrazó de Avatar para animar a votar". Es llamativo que pusieran "disfrazó", cuando el drag no es un disfraz, y que mencionaran a Avatar, cuando ese el estilo de Onyx, pues ya se presentaba en 'Drag Race' como que "desde los confines de la Vía Láctea, vengo en son de paz". Perro es que además, así es como fue al plató de 'Y ahora, Sonsoles' y no a la mesa electoral, donde sí que llevaba una peluca azul, pero ese no era el color de su piel. Todo esto ha sido muy criticado en las redes sociales.